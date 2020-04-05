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Михаил Погребинский: Зеленский в панике, а дефолт для Украины реален, как никогда

05 апреля 2020, 14:00  •  323 • В России

Повсеместное наступление коронавируса, в том числе на соседнюю с нами Украину, казалось, затмило все остальные насущные вопросы. В частности, в информационном поле громкая история о том, что Киев разрешил свободную продажу украинских земель, прозвучала совсем не так громко, как могло бы быть два-три месяца назад. Однако история эта — очень показательная.

Об этом заявил в прямом эфире одного из телеканалов незалежной авторитетный украинский аналитик Михаил Погребинский.

Он утверждает, что на президента его страны было оказано давление, чтобы он «протолкнул» этот земельный закон. И что Зеленский сейчас находится в состоянии, близком к панике.

«КП» дозвонилась до Михаила Погребинского.

- Михаил Борисович, вы заявили, что на президента Украины Зеленского надавили и его напугали - чтобы он принял закон о продаже земли. Кто надавил и кто напугал?

- И Международный Валютный Фонд, и внутренние силы. МВФ пообещал президенту Зеленскому угрозу дефолта. Что, мол, денег не дадим.

- А «внутренние силы»?

- Есть заинтересованные в этом законе очень богатые люди. Это часть украинских олигархов. В данном варианте закона, где пока нет возможности относительно «по честному» привлекать к купле-продаже иностранные компании и вообще юридические лица - наши олигархи хорошо знают, как «решить вопрос» в случае, если в законе указано, что для юридических лиц запрет на покупку земли есть, а для физических купля-продажа разрешена.

- Ваши олигархи знают, как это обойти?

- Да, наши знают, как это всё обойти.

- И дальше?

- Дальше они могут стать реальными владельцами больших наделов. Вот в этом они заинтересованы — но не заинтересованы в дефолте.

- Отчего?

- Они же сами кредитуются на Западе. И во многом перекредитованы. И если будет объявлен дефолт - они могут потерять возможность перекредитоваться.

- Именно поэтому они боятся дефолта?

- В том числе. При том дефолт для большинства граждан Украины не опасен совершенно. Я не считаю себя экспертом по финансам, но полагаю, что дефолт стал бы правильным решением для Украины.

- Что он решит?

- Он решит вопрос отказа от выплаты долгов. Какие-то из них могут быть реструктурированы, а прямые обязательства… Ну те 17 млрд долларов, которые мы должны заплатить своим кредиторам— это же крах украинского бюджета. У нас и так не хватает 10 % украинского бюджета, за прошлый год. Выплатить такие деньги невозможно — значит, надо вести переговоры.

- То есть дефолт — это долгие переговоры?

- При дефолте не надо будет обслуживать кредиты, проценты платить. Реструктуризация решается радикально: обнуляются обязательства. А все появляющиеся возможности дают шанс спасти социалку.

- Для сегодняшней Украины это сейчас — самое важное?

- Когда говорят « вам объявят дефолт — и никто больше не даст денег», это не так. Уже сейчас Мировой банк сказал, что украинский закон о земле их не устраивает, и давать Киеву денег они не собираются.

- Так, и дальше?

- Утверждение — вы больше нигде денег не возьмете — оно бездоказательно. Деньги есть не только в европейских или американских банках. Они есть и в Китае, и в странах Ближнего Востока. Например, у Украины увеличивается экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию. Я изучал то, как решались такие вопросы, например, в Аргентине — и у нас есть варианты.

- Считаете, президент Украины в паническом настроении?

- Я считаю, что глава государства в панике. При том как профессиональный актер изображает спокойствие. Но реальные действия свидетельствуют о том, что он в панике - предпринимаемые меры говорят именно о таком его состоянии.

Михаил Погребинский.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Но коронавирус, действительно, ставит многое под угрозу?

- У нас нет ничего близкого к ситуации в Ухани или на севере Италии. Однако украинские меры очень жесткие — и при том не реализуемые на практике. Сейчас украинский гражданин очень напуган тем, что происходит в США, в Европе - и потому ведет себя уже не так, как в первые дни карантина. При этом верховная власть не может проконтролировать свою же декларируемую жесткость.

- Но президент Зеленский выступает регулярно — и подчеркивает что ситуация под контролем.

- Что испытывает руководитель, если он именно в этот момент приходит в парламент? Утверждая, что именно сейчас надо принять закон о земле — разве это не признак паники? Когда эта тема не в повестке дня совершенно — Зеленский находит оправдание: принимайте этот закон, иначе нам денег не дадут! Квалифицированный лидер не скажет в своем парламенте, что нам поставили ультиматум - и мы должны немедленно его удовлетворить.

- Положение президента Украины сегодня — шаткое?

- Оно шаткое не в общественном мнении. Пока его рейтинг довольно высок. Ежедневные выступления рейтинг доверия его деятельности поддерживают.

- Люди все еще не могут отличить красивые слова от неэффективных действий?

- Именно так. Когда у людей спрашиваешь как власти справляется с ситуацией с коронавирусом — все ответы негативные: справляются плохо. В лучшем случае ответы делятся почти пополам. А когда спрашиваем о президенте - более 50 процентов говорят что он хороший парень и справляется нормально.

- То есть, полярное восприятие президента и собственно власти?

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- Разделение в восприятии действий президента и верховной власти существует до сих пор. Хотя это довольно странно. Такого высокого уровня доверия к лидеру страны через год после его прихода к власти — я и не помню, когда такое было. Возможно, это связано с тем, что около 73 процентов проголосовавших год назад ему доверились - и сейчас большинство из них не хотят признавать свою ошибку. Пока на своей шкуре в полной мере не почувствовали, что непрофессиональная власть ведет страну в тупик. И они до последнего держатся своего мнения.

- Вопрос о продаже украинской земли перебил вопрос о коронавирусе?

- Ответ на это мы получим в четверг, 9 апреля — мы опрос запустили на прошлой неделе. Не думаю, что перебили. Полагаю, коронавирус по прежнему - главный вопрос в повестке дня.

- Сколько МВФ обещал Украине?

- Этой цифры официальной не видел никто. Есть слова президента — который говорил, что до 10 млрд обещал МВФ и Мировой банк. Но уже на днях прошла информация что Мировой банк украинским законом о земле недоволен - и условия могут измениться. Никаких миллиардов, похоже, мы не получим.

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