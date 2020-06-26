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Михаил Погребинский: Саакашвили бросил камень в огород украинской бюрократии, которая его игнорирует

26 июня 2020, 18:25  •  48 • В России

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, бывший грузинский президент сделал неожиданные, на первый взгляд, заявления, в которых признал, что Москва опережает Киев по эффективности работы с бизнесом, а также по удобству налогообложения.

Что случилось с человеком, который давно считал российские власти враждебными и себе, и стране, где он работает— об этом «КП» спросила известного украинского политолога Михаила Погребинского.

- Кого Саакашвили собирался эпатировать заявлениями о том, что в России лучше, чем на Украине ?

- Это не столько эпатаж, сколько оправдание пребывания Саакашвили в должности "главного реформатора". Он после этих слов не станет выглядеть в глазах своих сторонников прароссийским политиком. Скорее, дает понять, что ему не нравится происходящее на Украине — по отношению к происходящему в России. Что Россия опережает Украину по части реформирования экономики, по части налоговых маневров и так далее. Бросает камешек в огород украинской бюрократии, которая игнорирует его умные мысли.

- Но власти Украины декларировали западный подход в плане помощи бизнесу и гордились своими успехами на этом поле?

- Какие преференции бизнесу? Это же неправда. В данном случае я предлагаю слушать Саакашвили. У него масса приятелей-бизнесменов. В этом смысле он знает, что говорит. Никогда Украина не имела такого уж благоприятного климата, приоритетного режима для предпринимателей. Потому бизнес и бежит в тень или из страны .

- Неужели даже в Россию?

- Ну, конечно, в России он не уходит, а в Европу — да. Но, вообще украинский бизнес, надо признать, привык работать в тени. И в процентном отношении доля теневого бизнеса украинского и российского думаю, будет в пользу первого. Из Киева многим кажется, что российский премьер выстроил налоговое администрирование более эффективно.

- Когда Зеленский призывал Саакашвили, то ставил ему задачу реформировать таможенный комплекс и совершить дерегуляцию бизнеса. И что?

- Да ничего. Не может человек без полномочий — а у Саакашвили реальных полномочий нет никаких — что-то совершить. Предложения написать — может. Рекомендовать их парламенту и правительству. Но влияния ни на Раду, ни на кабинет министров у него нет! Ну вот украшает он компанию Зеленского своим ярким антироссийским имиджем и прозападным, а что дальше? Если это только от него и требовалось, никто всерьез не ожидал, что он сумеет хоть что-то действительно реформировать. Это могла бы сделать консолидированная команда власти. Но такой команды у нас нет. Она чрезвычайно некомпетентна. Бизнес все равно остается в сложном положении. В условиях кризиса, пандемии и того, что никто бизнесу не помогает, многие разоряются.

- Когда президент звал своего грузинского экс-коллегу, вы полагали, что функция его будет — «торговать лицом» для Запада. Ну хотя бы это получается?

- Что-то Саакашвили выполняет. Но президент, судя по всему, хотел, чтобы он поучаствовал в переговорах с Международным Валютным Фондом. Но ничего не получилось. Когда Зеленский брал Саакашвили, звучали обещания МВФ на одну сумму, в итоге оказалась другая.

- 5 млрд долларов МВФ, вроде бы, все же выделил Киеву, но какова тут заслуга бывшего лидера Грузии?

- Никакой заслуги его тут нет. МВФ обещал больше, выдал меньше — это все за год с небольшим Зеленского у власти. Могло ли быть еще хуже? Не знаю.

- Такие уничижительные для Киева заявления Михаила Николаевича не делают его изгоем на Украине?

- Нет, не делают. Есть какая-то компания дураков, которая будет говорить, что это зрада (предательство — ред.). Но Саакашвили слишком антироссийски ангажирован, чтобы какими-то заявлениями изменить свой сложившийся имидж, повлиять на отношение к нему в Киеве. У него недавно брал интервью Гордон — и Мишико такое ему там наговорил, в том числе про отношения с Путиным… Человек, который себя настойчиво позиционирует как враг России, - и не только на украинских просторах, но и на Западе — он, пусть даже если и мерзавец, но он свой.

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