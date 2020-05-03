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Михаил Погребинский из Киева: Зеленский позицию по Одессе так и не выбрал, а глава МИД Кулеба предстает, как откровенный мерзавец

03 мая 2020, 16:35  •  236 • В России

- Михаил Борисович, как вы думаете, почему так поздно (2-го, ближе к ночи) появилось заявление господина Зеленского о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

- Я тоже, как и многие, удивлен этим заявлением президента Украины. Не было никаких предпосылок для него.

Мы свыклись с мыслью, что он на стороне радикалов, националистов. Во всяком случае, во всех более-менее значимых контекстах.

И тут вдруг начал вспоминать эту историю, и при этом не выбрал позицию.

Скажем, в отличие от министерства иностранных дел Украины, которое напрямую обвинило Россию в том, что не расследованы эти события.

А Зеленский напрямую такой акцент не сделал и его заявление выдержано в корректном духе.

Я не понимаю, что было поводом для такой позиции. Мне кажется, что Зеленский - человек случайный во всех смыслах.

Ощущение, что кто-то к нему зашел и сказал: «Тут вот годовщина событий в Одессе, ну, нехорошо промолчать»… А четкой позиции нет. И потому – общие слова и обтекаемые формулировки.

- А, может, там борьба шла какая-то разных позиций?

- Ну, нет, я не думаю, что какая-то борьба. Там просто… Ну, невозможно на основе этого заявления делать какие-то далеко идущие выводы.

Ну, что называется, давайте посмотрим, будет ли какое-то продолжение. Потому что говорит Зеленский одно, а делает другое.

Он же периодически высказывается, мол, какая разница, на каком языке говорить? А когда доходит до дела, то подписывает закон о ликвидации русскоязычных школ. А вот заявление МИД Украины - это другое дело.

- Вы имеете ввиду обвинение России «в нежелании расследовать преступление в Одессе», где заживо были сожжены люди, протестовавшие против майданного переворота в Киеве?

- Просто откровенный мерзавец тот, кто подписывает такие вещи. (заявление подписано министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой –А.Г.)

У нас есть, по крайней мере, несколько человек, относительно которых вообще нет никакого сомнения, что они убийцы. И они на свободе гуляют.

И есть другие, которые никого не убили, но пять лет в тюрьме просидели.

Я по матери - одессит, у меня там родственники, приятели. С разных политических сторон, между прочим.

Я общаюсь и с теми, которые антироссийские. И они говорят - ну, конечно, этих откровенных ублюдков, которые расстреливали людей, укрывшихся в Доме профсоюзов, бросали бутылки с зажигательной смесью, забивали насмерть прыгавших из окон - надо было посадить. И тогда можно было как-то снять вот эту напряженку. А так до сих пор - бездействие власти отталкивает большую часть одесситов от восприятия Киева своей столицей.

И этот мерзавец, наш министр, представитель золотой молодежи…

- Михаил Борисович, впервые вижу вас таким эмоциональным. Вы человек взвешенный, употребляете обычно дипломатичные выражения… Так получается, что на Украине правая нога не знает, куда идет левая?

- Нет никакой согласованности. Видите, МИД делает одно заявление, а президент - другое. Ну, нет у нас какой-то устоявшейся системы государственного управления.

Причем, президент выступает в роли болтуна. Ну, хорошо хоть, что не заявил, что Россия, Советский Союз - виновны в Холокосте. Хотя бы это.

Надо подождать, будет ли какое-то развитие у этого… Как его назвать-то? Воспоминания или указания? У президента есть тысяча возможностей проявить свою позицию без твиттера или фейсбука...

Вот он без конца говорит: мы там должны разобраться, тут должны разобраться. Ну, так и разбирайся! Ведь ты и должен заниматься. У тебя есть все возможности для этого.

- Украинский МИД считает, что расследование одесского преступления тормозится из-за того, что Москва не только спрятала у себя одного из главных фигурантов дела - бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи, но даже предоставила ему российское гражданство и отказала в его экстрадиции.

- Ну, да. Это же смешно. Есть одесский губернатор (Владимир Немировский. - А.Г.), который участвовал фактически в том, чтобы допустить «зачистку» активистов антимайдана... Есть кадры, на которых запечатлено, как бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий инструктирует участников будущего побоища, передает что-то тому самому уроду, который стрелял из боевого оружия по окнам горящего здания.

Есть видео нелюдей, забивавших выпрыгивавших из огня молодых людей. И без Фучеджи фигурантов более чем достаточно.

- Мы видели массу цветов, возложенных одесситами в память о трагедии Куликова поля. Но еще и выходку других одесситов, вещавших на улицах города по громкоговорителю на немецком языке. Звучит жутковато.

- Ну, понятно, что там, в Одессе, довольно сложная картина.

Есть скрытое сопротивление киевской власти. Есть симпатии к России. Есть довольно много людей, не являющихся сторонникам майдана, но которые с самого начала считали, что нельзя допустить «откола» Одессы от Украины.

Одесса, в значительной мере, живет за счет порта, за счет транзита, за счет взаимодействия с внешним миром. И они (власти Украины. - А.Г.) рассматривали любое движение в сторону - как угрозу для их интересов, их бизнеса и так далее.

Есть и радикальное меньшинство, пользующееся бездействием правоохранителей и способное на такие выходки...

Михаил Погребинский из Киева: «Зеленский позицию по Одессе так и не выбрал, в глава МИД Кулеба предстает, как откровенный мерзавец»

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