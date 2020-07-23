Михаил Погребинский - о договорённостях по перемирию в Донбассе: Это - не мир, а замораживание конфликта

- Михаил Борисович! Знаете, новость есть, хотел еще вчера вечером вам позвонить, но она поздно пришла. Новые договоренности по перемирию в Донбассе.

- Я видел эту новость.

- Новость хорошая, но чего-то вот с трудом верится в нее.

- Это и на самом деле хорошая новость. Мне приходилось раньше говорить, что провал или тупик минских соглашений не касается тех вещей, в которых обе стороны заинтересованы. Я думаю, что к этому дело шло.

- А какие вещи вы имеете в виду?

- Эта договоренность не имеет никакого отношения к мирному урегулированию. Хотя у президента Зеленского в офисе написали, что это - шаг к мирному урегулированию. Но это - если бы было намерение двигаться по пути минского процесса, тогда это можно было бы рассматривать как шаг на пути мирного урегулирования. На самом деле это шаг к замораживанию конфликта и сохранению этого статус-кво, но уже без убийств. И, конечно, это хорошо.

Просто, вопрос – насколько оно, это соглашение, будет соблюдаться? Это мы скоро узнаем. Поскольку - больше, чем на пару дней, эти договоренности о прекращении огня обычно не держались.

Михаил Погребинский о договорённостях по перемирию в Донбассе с 27 июля: «К сожалению, это - не мир, а замораживание конфликта»

Но сейчас прописаны там меры, которые позволят надеяться на то, что обстрелы могут быть резко уменьшены или даже прекратиться на какое-то время.

Я считаю, что это важное соглашение.

- У вас предчувствия какие? Например, Борис Грызлов, наш полпред на переговорах, отметил, что - благодаря вмешательству в работу контактной группы и твердой позиции заместителя главы президентской администрации Дмитрия Козака, удалось предотвратить попытку уклониться от таких мер. У вас какие прогнозы? Что в дальнейшем может быть?

- Понимаете, в окружении президента есть люди, которые хотели бы двигаться по пути, как минимум, замораживания конфликта. То есть, по идее, они бы могли и дальше двигаться...

- У них другие цели.

-... Но что мы видим? Вот к ним относится, например, сегодняшний руководитель офиса президента. (Андрей Ермак. - А.Г.) Он уже пытался создавать какие-то консультативные советы, все такое... Но когда ощущает сопротивление партии войны, - отступает. Но намерения демонстрировал свои, что хотел бы двигаться в эту сторону.

Есть люди, которые совершенно ни на какие компромиссы идти не готовы. Там вот идет это противостояние двух разных позиций. В данный момент позиция, по-видимому, главы офиса победила, и договоренность все-таки была достигнута.

Если вы спрашиваете, как у меня ощущения?

- Да. Чего ждать дальше?

- Я не верю, что Зеленский будет двигаться по пути мирного урегулирования, поскольку многократно сказано ими, что они хотят мир на своих условиях.

Это недавно повторил, фактически, президент в своем выступлении в парламенте - то, что он движется к миру, но так, «как мир мы понимаем». Иными словами, мир на условиях Киева. Поэтому, я не думаю, что они откажутся от этой формы.

Они же и проголосовали недавно за закон, который исключает возможность голосования вообще в Донецкой и Луганской области - как на признанной, так и на не признанной территории. А это как раз идет вразрез с минскими соглашениями. Поэтому, я не думаю, что дальше… Словом, не видно каких-то перспектив мирного урегулирования. Это не начало мирного урегулирования. Это начало замораживания.

- Хотя бы так.

- Да больше того. Не просто – хотя бы… Безусловно, это хорошо. В нынешней ситуации, если прекратятся обстрелы, это, конечно, хорошо.

- Огромное спасибо, Михаил Борисович.