Михаил Погребинский - из Киева: Украина идёт на поводу у Альянса, потому что он даёт ей деньги

- Михаил Борисович, украинский МИД поспешил сообщить, что страна получила «статус партнера НАТО с расширенными возможностями»...

- Я думаю, что это плановая деятельность. И еще - закрепленная, к тому же, украинской конституцией. Шаг, который, фактически, дает название тому, что уже произошло.

На самом деле, влияние инструкторов (НАТО. - А.Г.) - главным образом, американских, - на украинские системы вооружения, на украинское войско, на украинские правоохранительные и разведывательные структуры давно известно - они сейчас практически полностью контролируются. Независимо от того, кто у власти... Вот президент поменялся, - все, тем не менее, осталось прежним.

Поэтому, - ничего тут особенно нового, просто есть продвижение. И тут с Украиной ясно...

Вот вопрос - с европейскими странами, которые (Германия и Франция) не считают, что Украина должна стать членом НАТО - в какой-то среднесрочной перспективе. Это вот даже малозначимое решение будет...

- В минувшем мае президент Зеленский подписал новую программу евроатлантической интеграции Украины сроком на один год. И там что-то столько, очень много всяких мероприятий. И здесь тоже, в принципе, ничего нового?

- Абсолютно ничего. Это продолжение традиционной линии.

И тут многое зависит от того, что вот выделяются деньги, надо эти деньги освоить. И это продолжение все той же линии. Если вы не освоили, это не сделали, вы в следующий раз не получите денег.

Очень похоже на то, как пытаются как бы выделять деньги компании, которая зависит от бюджета. И в конце года не успела потратить. И тратит по быстрому деньги хоть бы на что-нибудь, чтобы в следующий раз получить из бюджета очередные средства. Так вот с этим проектом тоже. Как я понимаю.

- Ну, и заодно - интересна ваша позиция по поводу того, что Москва не пригласила Зеленского на Парад Победы 24 июня.

- Это вообще было совершенно понятно. Хотя бы потому, что он бы все равно не поехал. Зачем же... Зеленский человек нерешительный, слабый, он понимает, что это вызвало бы скандал здесь. И вот - поэтому…

- Спасибо вам огромное. Я вас поздравляю с Днем России.

- Спасибо. Вас тоже - с Днём России.

Михаил Погребинский - из Киева - о том, что незалежная стала партнером НАТО с расширенными возможностями: «Украина идёт на поводу у Альянса, потому что он даёт ей деньги»

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