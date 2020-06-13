Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага
«Суррогат» с голосом врага: российские конструкторы создали уникальный подводный...
Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешат...
Главная / В России

Михаил Погребинский - из Киева: Украина идёт на поводу у Альянса, потому что он даёт ей деньги

13 июня 2020, 13:25  •  139 • В России

- Михаил Борисович, украинский МИД поспешил сообщить, что страна получила «статус партнера НАТО с расширенными возможностями»...

- Я думаю, что это плановая деятельность. И еще - закрепленная, к тому же, украинской конституцией. Шаг, который, фактически, дает название тому, что уже произошло.

На самом деле, влияние инструкторов (НАТО. - А.Г.) - главным образом, американских, - на украинские системы вооружения, на украинское войско, на украинские правоохранительные и разведывательные структуры давно известно - они сейчас практически полностью контролируются. Независимо от того, кто у власти... Вот президент поменялся, - все, тем не менее, осталось прежним.

Поэтому, - ничего тут особенно нового, просто есть продвижение. И тут с Украиной ясно...

Вот вопрос - с европейскими странами, которые (Германия и Франция) не считают, что Украина должна стать членом НАТО - в какой-то среднесрочной перспективе. Это вот даже малозначимое решение будет...

- В минувшем мае президент Зеленский подписал новую программу евроатлантической интеграции Украины сроком на один год. И там что-то столько, очень много всяких мероприятий. И здесь тоже, в принципе, ничего нового?

- Абсолютно ничего. Это продолжение традиционной линии.

И тут многое зависит от того, что вот выделяются деньги, надо эти деньги освоить. И это продолжение все той же линии. Если вы не освоили, это не сделали, вы в следующий раз не получите денег.

Очень похоже на то, как пытаются как бы выделять деньги компании, которая зависит от бюджета. И в конце года не успела потратить. И тратит по быстрому деньги хоть бы на что-нибудь, чтобы в следующий раз получить из бюджета очередные средства. Так вот с этим проектом тоже. Как я понимаю.

- Ну, и заодно - интересна ваша позиция по поводу того, что Москва не пригласила Зеленского на Парад Победы 24 июня.

- Это вообще было совершенно понятно. Хотя бы потому, что он бы все равно не поехал. Зачем же... Зеленский человек нерешительный, слабый, он понимает, что это вызвало бы скандал здесь. И вот - поэтому…

- Спасибо вам огромное. Я вас поздравляю с Днем России.

- Спасибо. Вас тоже - с Днём России.

Михаил Погребинский - из Киева - о том, что незалежная стала партнером НАТО с расширенными возможностями: «Украина идёт на поводу у Альянса, потому что он даёт ей деньги»

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



139
Источник
Похожие новости
12 июня 2020, 15:25
«Суррогат» с голосом врага: российские конструкторы создали уникальный подводный аппарат
12 июня 2020, 18:25
Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины
13 июня 2020, 09:25
Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО: что это значит
12 июня 2020, 22:25
Зеленский решил вернуть «вопрос Крыма» в международную повестку
12 июня 2020, 14:55
«Необходимо сохранять рекомендованные правила»: в России выявили 8987 новых случаев COVID-19
12 июня 2020, 16:25
Путин вручил звезды Героев Труда на Поклонной горе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июня 2020, 20:00
"А-а-а, Макарена!" Нацгвардия США применила на протестующих проверенный в Ираке метод усмирения
08 июня 2020, 13:00
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды атаковать Луганск и Донецк
08 июня 2020, 15:00
ВСУ понесли потери в Донбассе: С боевиками "расправились" окопные заряды
11 июня 2020, 23:00
"Отлично Калинка-малинка сработала": Позорное поражение патруля США в Сирии подверглось насмешкам
07 июня 2020, 01:00
Бунтовщики поставили на колени первого мирового лидера. Но не в США
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнила Карине Геворгян
09 июня 2020, 12:00
МиГ-29 заглушили турецкие радары боевиков в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.