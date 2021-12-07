Михаил Мишустин заявил об 11 тревожных регионах России

Мишустин сообщил о росте заболеваемости ковидом в 11 регионах на прошлой неделе. Премьер призвал быть готовыми к любому развитию событий со штаммом "омикрон".

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в России остаётся тревожной. Более того, есть 11 регионов страны, где заболеваемость на прошлой неделе росла.

Сложным положение дел остаётся и в связи с выявлением штамма "омикрон". Пока учёные не могут сказать, чем обернётся приход этого гостя в Россию. Сомнений в том, что штамм уже в стране нет - накануне это было подтверждено официально, оба заболевших под наблюдением.

Соглашается с отсутствием полной ясности и Михаил Мишустин:

"Надо быть готовыми к любому сценарию", - подчеркнул премьер-министр.

В рамках такой подготовки кабмин завершает обновлённый план действий по борьбе с новым штаммом ковида.