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Михаил Мишустин заявил об 11 тревожных регионах России
07 декабря 2021, 16:35 • 202 • Политика
Мишустин сообщил о росте заболеваемости ковидом в 11 регионах на прошлой неделе. Премьер призвал быть готовыми к любому развитию событий со штаммом "омикрон".
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в России остаётся тревожной. Более того, есть 11 регионов страны, где заболеваемость на прошлой неделе росла.
Сложным положение дел остаётся и в связи с выявлением штамма "омикрон". Пока учёные не могут сказать, чем обернётся приход этого гостя в Россию. Сомнений в том, что штамм уже в стране нет - накануне это было подтверждено официально, оба заболевших под наблюдением.
Соглашается с отсутствием полной ясности и Михаил Мишустин:
"Надо быть готовыми к любому сценарию", - подчеркнул премьер-министр.
В рамках такой подготовки кабмин завершает обновлённый план действий по борьбе с новым штаммом ковида.
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