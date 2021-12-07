Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость...
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачиван...
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
Главная / Политика

Михаил Мишустин заявил об 11 тревожных регионах России

07 декабря 2021, 16:35  •  202 • Политика
Мишустин сообщил о росте заболеваемости ковидом в 11 регионах на прошлой неделе. Премьер призвал быть готовыми к любому развитию событий со штаммом "омикрон".
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в России остаётся тревожной. Более того, есть 11 регионов страны, где заболеваемость на прошлой неделе росла.
Сложным положение дел остаётся и в связи с выявлением штамма "омикрон". Пока учёные не могут сказать, чем обернётся приход этого гостя в Россию. Сомнений в том, что штамм уже в стране нет - накануне это было подтверждено официально, оба заболевших под наблюдением.
Соглашается с отсутствием полной ясности и Михаил Мишустин:
"Надо быть готовыми к любому сценарию", - подчеркнул премьер-министр.
В рамках такой подготовки кабмин завершает обновлённый план действий по борьбе с новым штаммом ковида.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



202
Источник
Похожие новости
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора"
07 декабря 2021, 06:40
"Кремлю должно быть ясно": Депутат бундестага рассказал об ультиматуме за закрытыми дверями
07 декабря 2021, 04:55
Западные державы просят Россию вернуться к переговорам с Украиной ради мира в Европе
07 декабря 2021, 10:45
В Белоруссии заявили о нежелании терпеть выходки украинских военных
07 декабря 2021, 12:30
Глава ЦРУ заинтриговал тревожной новостью о России. Но объясниться не смог
07 декабря 2021, 09:00
Япония возмутилась налоговыми льготами в России
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло ко...
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора&q...
07 декабря 2021, 01:25
В Киеве призывают разорвать дипотношения с Канадой и ввести санкции из-за «перехода н...
07 декабря 2021, 06:40
"Кремлю должно быть ясно": Депутат бундестага рассказал об ультиматуме за з...
07 декабря 2021, 04:55
Западные державы просят Россию вернуться к переговорам с Украиной ради мира в Европе
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2021, 19:05
На Украине заявили о правах на Сибирь и Дальний Восток
05 декабря 2021, 03:20
Мировое правительство выходит из тени. Под предлогом ковида
30 ноября 2021, 17:10
Путин дал ответ на план размещения на Украине ударных комплексов НАТО
30 ноября 2021, 17:10
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незамеченного" обстрела
01 декабря 2021, 06:35
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
01 декабря 2021, 00:45
Представитель России ответил на возмущение США: "Мы в этом не видим проблемы"
02 декабря 2021, 12:55
Обещали тысячи долларов: Задержанные ФСБ украинцы рассказали детали подготовки теракта
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.