Михаил Мишустин: «Зараженные коронавирусом иностранцы будут депортированы из России»

В понедельник премьер Михаил Мишустин провел оперативное совещание со своими заместителями. Главный вопрос: коронавирус и борьба с ним. Мишустин заявил, что Федеральная антимонопольная служба и Росздравнадзор будут следить за ценами на противовирусные препараты на фоне ситуации с коронавирусом.

- В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты, важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне, - отметил Мишустин.

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Правительством уже создан оперативный штаб, который отслеживает ситуацию с коронавирусом. Также подписан национальный план по предупреждению «завоза и распространения» этой инфекции на территорию Россию, а коронавирус добавлен в перечень особо опасных заболеваний.

- Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе - это изоляция и карантин, - сказал Мишустин, отметив, что «ситуация под контролем».

- В целом регионы готовы, в медицинских организациях сформированы запасы средств индивидуальной защиты, которые необходимы для дезинфекции. Сформирован дополнительный коечный фонд, - рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, возглавившая оперативный штаб.

Голикова также сообщила, что в понедельник 3 февраля по приказу Владимира Путина в Ухань будут направлены самолеты ВВС России для эвакуации 130 россиян. Правительство также приняло решение направить в Китай гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

Еще одно беспрецедентное решение: Михаил Мишустин объявил о переносе сроков проведения Российского инвестиционного форума в Сочи из-за угрозы распространения коронавируса. Форум должен был пройти 12-14 февраля.

- В первую очередь нужно думать о безопасности и здоровье наших граждан, да и участников форума, - сказал премьер.

При этом Мишустин заметил, что организаторы форума понесут серьезные убытки и поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с министром финансов Антоном Силуановым продумать, каким образом их компенсировать.

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В свою очередь Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко предложили от греха подальше вообще отменить в этом году проведение форума.

- Из более чем 4 тысяч уже зарегистрированных участников, почти 500 иностранные, из которых половина - из стран, в которых официально зафиксированы случаи заражения коронавирусом, - заметил Чернышенко.

Тем не менее, Мишустин выбрал компромиссное решение о переносе.

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ПОВТОРЕНИЕ СИТУАЦИИ С «ФРИЗИУМОМ» НЕ ДОПУСТИМО

Отдельно шла речь о лекарствах для тяжелобольных детей. Напомним, что на эту проблему обратил внимание Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Как отметил Мишустин, когда речь идет о жизненно важных лекарствах, нельзя, чтобы повторялись такие ситуации, как, например, случившееся в прошлом году с препаратом «Фризиум». Название этого препарата стало известно всей стране после того, как на родителей тяжелобольных детей были заведены уголовные дела по обвинению в покупке наркотиков. Не имея возможности получить необходимые для лечения детей импортные препараты от государства, родители покупали их в Интернете.

- В самое ближайшее время - до 13 февраля - необходимо подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и лекарств, в которых нуждаются пациенты с тяжелыми заболеваниями и, прежде всего, это, конечно, дети, - сказал Мишустин.

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