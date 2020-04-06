Михаил Мишустин: закрывать границы регионов «на замок» недопустимо

Михаил Мишустин раскритиковал действия губернаторов, решивших закрыть административные границы регионов. Премьер заявил, что подобные меры недопустимы. Мишустин напомнил, что президент дал главам регионов дополнительные полномочия, чтобы они могли определить для своих территорий оптимальный режим ограничительных мероприятий. Но речи о закрытии регионов на замок не шло.

- На прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны. За выходные ситуация исправилась, - сказал премьер на совещании со своими заместителями в понедельник, которое прошло в режиме видеоконференции.

Мишустин призвал губернаторов «не путать региональные полномочия с федеральными» и заметил, что «любые действия должны быть адекватными».

Премьер также напомнил, что введенные правительством ограничения на работу магазинов (за исключением тех, что продают товары первой необходимости) не распространяются на онлайн торговлю и доставку товаров и еды на дом.

- Службы и компании, которые занимаются этим, делают все, чтобы помочь людям правильно организовать самоизоляцию, облегчить решение бытовых вопросы. Вместо того, чтобы поддерживать их, в ряде мест препятствуют работе грузоперевозчиков и ритейлеров, вплоть до того, что останавливают грузовые машины на въезде в регионы и даже закрывают пункты выдачи заказов, мешая курьерам доставлять их людям, - сказал Мишустин.

Он отметил, что вводить необоснованные запреты недопустимо.

- Нужно установить четкие и разумные правила для компаний, которые ведут сейчас этот бизнес, - сказал Мишустин.

«НЕ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ВЫВОЗИТЬ РОССИЯН ИЗ ДРУГИХ СТРАН»

Премьер также сообщил, что уже сегодня возобновятся авиарейсы, которыми будут доставлять домой застрявших за рубежом россиян. Напомним, в конце прошлой недели правительство сообщило, что вывозные рейсы временно приостанавливаются.

- Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. Мы никогда не оставляем наших людей. Наоборот, в ситуации, когда закрыты границы, отменены рейсы, мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет, вернулся домой, для этого надо только подать заявление на портале госуслуг, - сказал Мишустин.

В то же время, по его словам, было много случаев, когда россияне подавали заявки на вывозные рейсы, но на посадку не являлись.

- Самолеты летели домой буквально пустыми, а те, кому нужно было лететь на них, попасть туда не могли. Пожалуйста, отнеситесь к этому более ответственно, пишите заявление, только если вам действительно необходимо вернуться домой именно сейчас, - обратился Мишустин к находящимся за рубежом россиянам.

Премьер пояснил, что в соответствии с поданными заявлениями будут формироваться рейсы. График первых рейсов появится к сегодняшнему вечеру, и сегодня же эти рейсы будут осуществлены. Информация о рейсах будет публиковаться на портале стопкоронавирус.рф.

Застрявшим за границей россиянам правительство обещает помочь и материально. Прежде всего, речь идет об оплате жилья. Как сообщил премьер, деньги на банковские карточки граждан будут перечисляться в течение 48 часов со дня подачи заявления. Первые выплаты начнутся сегодня. На эти цели правительство выделило министерству иностранных дел 500 миллионов рублей.

ДЕНЬГИ ЗА ПРОПАВШИЕ БИЛЕТЫ ВЕРНУТ

Премьер также сообщил, что утвердил правила возмещения стоимости билетов на отмененные из-за коронавируса культурные мероприятия.

- Организаторы мероприятий должны предложить какую-то альтернативу после того, как страна снова начнет жить в нормальном ритме, либо вернуть средства, если человека не устроит этот вариант. Для этого будет необходимо подать заявление на возврат средств - или через кассы, когда они откроются, или через интернет, если билет покупался онлайн, - пояснил премьер.

Заявление о возврате денег за билеты можно будет подать в течение 6 месяцев с момента снятия в стране ограничительных режимов. Полную стоимость билетов компании должны будут вернуть не позднее, чем через 30 дней после обращения.

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