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Михаил Мишустин: «Тех, кто отказывается соблюдать карантин, будем штрафовать!»
26 марта 2020, 13:00 • 81 • В России
Правительство пришло к выводу, что заставить россиян соблюдать карантин по коронавирусу можно только с помощью кнута и пряника. Как заявил на заседании правительства в четверг премьер Михаил Мишустин, в основном люди «ответственно относятся к сложившейся ситуации».
- У нас их абсолютное большинство. Но, к сожалению, есть и те, кто демонстрирует редкое легкомыслие - и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья, - сказал Мишустин.
Премьер сообщил, что правительство вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
- Мы вводим санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила. Мы будем штрафовать и граждан, и должностных, и - соответственно - юридических лиц, - сообщил премьер.
Размер штрафов Мишустин пока не раскрыл.
Премьер также сообщил, что с 27 марта будет прекращено регулярное и чартерное авиасообщение из России в другие государства (и обратно), за исключением полетов для вывоза россиян, находящихся сейчас за рубежом. Всех возвращающихся в Россию прямо в аэропорту будут тестировать на коронавирус.
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Еще одно поручение касается налогообложения капиталов, выводимых россиянам в офшоры. Напомним, накануне президент в своем обращении к народу заявил, что налог должен составлять не менее 15 процентов (сейчас две трети таких средств облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%). Мишустин поручил Минфину за месяц проработать все соглашения с другими странами.
Изменения будут внесены и в правила госзакупок на этот год.
- Можно будет закупать товары и услуги без проведения торгов. Если поставщик не смог закрыть контракт из-за проблем, связанных с коронавирусной инфекцией, то могут быть изменены и сроки его исполнения, и списаны штрафные санкции за неисполнение обязательств, - сказал премьер, отметив, что это делается для поддержки предпринимателей.
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