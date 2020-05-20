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Михаил Мишустин: ситуация с COVID-19 стабилизируется, худшие прогнозы не оправдались

20 мая 2020, 15:20  •  63 • В России

Ситуация с коронавирусом дает основания для «спокойного оптимизма». Так премьер Михаил Мишустин охарактеризовал происходящее с распространением COVID-19 в России на сегодняшний день.

В последние три дня в России отмечается наименьший прирост численности зараженных коронавирусом. В среду, 20 мая, он впервые опустился ниже 3%.

- Это дает нам основания для спокойного такого оптимизма и поэтапного возвращения в нормальную экономическую жизнь с абсолютно жестким использованием средств индивидуальной защиты — масок, перчаток и соответствующих режимов, - заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в среду.

По словам премьера, наша медицина начала проходить пик нагрузки по коронавирусу. Мишустин рассказал, что в России уже сделано более семи миллионов тестов на коронавирус. Ежедневно обследуются почти 200 тысяч человек.

- Благодаря этому мы видим истинную картину заболевания и можем сказать, что смогли избежать взрывного развития инфекции и самых негативных прогнозов, - считает премьер.

Мишустин привел статистику. В стране готовы к приему пациентов с коронавирусом 164 тысяч коек, в том числе почти 25 тысяч коек в интенсивной терапии и реанимации. При этом реально задействованы лишь 100 тысяч обычных и менее 3 тысяч реанимационных коек.

- Это свидетельствует о том, что резервы системы здравоохранения созданы. Такая ситуация позволяет ряду регионов постепенно снимать ранее введенные ограничения, - пояснил премьер.

17 регионов страны достигли критериев для поэтапного снятия ограничений, 14 из них уже начали это делать, сообщил Мишустин.

При этом, по словам премьера, он разделяет осторожность губернаторов, которые не спешат разом отменять все введенные ограничения.

- Делать это надо предельно осторожно, чтобы не нарушить с таким трудом достигнутое хрупкое равновесие, - заявил премьер.

Мишустин: стране удалось избежать негативных сценариев по COVID-19.

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