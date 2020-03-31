Михаил Мишустин: «С зарплатных счетов в банках налог на проценты брать не будут»

Зарплатные счета граждан в банках не попадут под налоги на проценты с банковских вкладов. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на экономическом совещании с членами правительства во вторник.

- Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности, это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога, - пояснил Мишустин.

Он напомнил, что новый налог (законопроект о его введении во вторник приняла Госдума) не будет распространяться на сами банковские вклады.

- Речь идет только о процентах дохода по ним. Причем первые 60 тысяч процентного дохода облагаться налогом не будут. Под налог попадут только суммы, превышающие этот уровень, - сказал Мишустин.

Впервые налог коснется доходов, которые будут получены в 2021 году. То платить его придется, начиная с 2022 года.

По словам премьера, введение налога на проценты с вкладов не связано с нынешней экономической ситуацией.

- Речь о необходимости обеспечить стабильность финансово-экономической бюджетной системы страны в долгосрочной перспективе, - сказал премьер.

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал о приостановке плановых проверок бизнесменов.

- Приостановлены все проверки - это касается выездных проверок, проверок контрольно-кассовой техники и валютного контроля. Приостановлены все меры взыскания среднего и малого бизнеса, - доложил Егоров.

Информация о компаниях, которые подпадают под приостановку мер взыскания, размещена на сайте ФНС.

- Все эти меры включаются автоматически, людям не нужно никаких производить действий, - заметил глава ФНС.

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