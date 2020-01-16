Михаил Мишустин: «Расходы граждан мы контролировать не собираемся»

Обложат ли подоходным наши банковские переводы друг другу, когда начнут штрафовать самозанятых и что еще является мифом, «КП» рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Глава налоговой Михаил Мишустин - Радио «Комсомольская правда»: Расходы граждан мы контролировать не собираемся

«ТОТАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ - ЭТО МИФ»

- В последние годы налоговые поступления растут быстрее, чем экономика. Очень интересная картина. (см. графику). Почему?

- Это комплексная работа налоговой службы. Мы используем разные инструменты аналитики. Внедрили специальную систему по учету НДС, контролируем розничные операции через онлайн-кассы, проводим мероприятия по легализации зарплат. Все это вместе привело к повышению платежной дисциплины и росту налоговых поступлений. В этом году без повышения базовых ставок основных налогов дополнительные доходы консолидированного бюджета составят 4 трлн рублей. Из них половина – ненефтегазовые поступления, при чем пятая часть из них обеспечена качеством налогового администрирования.

- Существует миф, что «кошмарите» бизнес, чтобы платил? Предприниматели жалуются, что налоговики в последние годы лютуют.

- Ничего подобного. В России одно из самых либеральных в мире налоговых администрирований. По количеству и охвату проверок, по жесткости применения наши коллеги из других стран работают гораздо жестче. Для юрлиц, например, число проверок в этом году снизилось на 30% - до 11 тысяч. Индивидуальных предпринимателей проверили 900 человек, физических лиц - всего 300 человек. В относительных цифрах сейчас ФНС проверяет всего двух налогоплательщиков-юрлиц из 1000, это 0,2% от их количества. В малом бизнесе - одного из 4000 – 0,025%. Так что эти мифы о тотальных налоговых проверках не построены на фактах.

- Знакомые рассказывали. Они получали половину зарплаты в конверте. Но в прошлом году в их фирму пришел налоговый инспектор - на разговор с гендиректором. После этого их перевели на «белые» зарплаты, но получать они стали меньше. Работодатель переложил налог на них.

- Давайте изначально будем исходить из того, что есть Конституция, которая обязывает платить налоги. Наверное, лучше, когда налоговик пытается разговаривать, а не выездные налоговые проверки проводить. Например, показывает среднюю отраслевую налоговую нагрузку. Если у вас в разы меньше – извините. Есть выражение: «Налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе». В этом смысле ставки у нас не самые высокие в мире. Но вначале мы пытаемся избежать проверки. Если налогоплательщик самостоятельно готов уточниться, зачем лишний раз проверять? Тем более что наши информационные ресурсы сейчас позволяют мониторить всю ситуацию, не выходя на проверку. Выгоднее платить налоги своевременно, чем использовать различные схемы.

«СТАЛО НЕВОЗМОЖНО ВОРОВАТЬ, ИЛИ ПОХОРОНЫ ОДНОДНЕВОК»

- Налоговая служба теперь работает как часы. И если раньше предприниматели могли как-то скомпенсировать строгость законов возможностью их обхода, то теперь никуда не деться. Вам не кажется, что это тормозит экономический рост?

- Полностью не согласен. Раньше вообще другая ситуация была. Воровали так, что не приснится. Как думаете, почему за последние 5 лет (с 2014 по 2018 годы) поступления по НДС выросли почти в 1,4 раза при росте экономики на 1,2%? Да потому что невозможно стало воровать. Мы сделали АСК НДС, которая собирает и сопоставляет 15 млрд счетов-фактур. Вам не нравится, что теперь нельзя воровать? Разрыв между уплаченным НДС и тем, который к вычету заявляется, у нас в стране один из самых низких в мире – меньше 1%. Для сравнения, в 2016 году он был 8%. В деньгах это 676 млрд рублей, а сейчас – 86,6 млрд. Это та сумма, к которой могут быть вопросы, связанные с неуплатой. Естественно, все это обеляет экономику и дает стимул развиваться. Ведь налог на добавленную стоимость выплачивается только с добавленной стоимости. Научившись хорошо его администрировать, мы, наоборот, уменьшили сроки камеральной проверки. Для добросовестных компаний НДС возмещается в течение 2 месяцев. Очень быстро, нет жалоб. Сегодня мы применяем инструменты дистанционного цифрового контроля, которые позволяют без лишнего давления на законопослушный бизнес стимулировать недобросовестных налогоплательщиков в полном объеме уплачивать налоги.

- Но если бизнес от этой легализации закроется, кому от этого лучше? Это же рабочие места в том числе.

- Честно. Это какая-то ерунда. Вы говорите: давайте мы будем уклоняться от уплаты налогов, совершать преступление, которое карается, в том числе уголовным законодательством, а если вдруг нас поймают, мы закроем этот бизнес, потому что вы убиваете нелегальный бизнес. Мы сделали все возможное, чтобы бизнес чувствовал себя отлично. Мы ему, наоборот, помогаем. Если закроется нелегальный бизнес, это выгодно всем, и простым гражданам-потребителям, и государству, потому что бизнес будет конкурировать не за счет того, кто меньше уплатил налогов, а за счет наращивания производства, снижения издержек, снижения цен и повышения качества товара. Это и есть добросовестная конкуренция. Легализация, которая произошла, полностью поменяла картину в стране в этом смысле. Это, если хотите, похороны однодневок. Сейчас компаний, подпадающих под это определение, осталось меньше 230 тысяч из 4,2 млн всех юридических лиц.

- А раньше сколько было?

- 1 млн 800 тыс. Это еще пять лет назад. Почти половина всех действующих юридических лиц подпадали под определение однодневок. И вы считаете, когда мы исключаем из реестра эти компании, мы убиваем бизнес? Нет, мы убиваем недобросовестную конкуренцию, мы помогаем добросовестному бизнесу, чтобы рядом никто не воровал и не легализовывал какие-то контрафактные товары, никто не занимался тем же самым, что и он, не платя ни копейки налогов государству. При этом налоговая нагрузка на малый бизнес и вовсе одна из самых низких в мире.

Константин Косачев - о Послании президента: Надо устранять предпосылки для глобальной войны Михаил Мишустин лично руководил разработкой мобильного приложения для самозанятых - с гордостью демонстрирует его корреспонденту «КП» Евгению Белякову (справа).Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ИЗ 82 МЛН РАБОТОСПОСОБНЫХ НАЛОГИ ПЛАТЯТ ТОЛЬКО 52 МЛН»

- С 2019 года в четырех регионах стартует эксперимент по налогу на самозанятых. Как планируете этих людей из тени вытаскивать?

- Это не новый налог, а новый налоговый режим и никого, как вы сказали, вытаскивать мы не собираемся. Самозанятый – это человек, который сам производит товары или предоставляет услуги, у которого нет работодателя, нет наемных работников, оборот не более 2,4 млн. Эти люди по закону обязаны платить 13% со своих доходов. Теперь государство предоставляет льготу тем, кто захочет ею воспользоваться. А мы попытались сделать эту услугу наиболее удобной. Чтобы не нужно было нигде регистрироваться, приходить в налоговую, заполнять специальные формы. Можно загрузить мобильное приложение, отсканировать свой паспорт, сделать фото на телефон - и все, можно платить всего 4% с оборота и работать в правовом поле. Причем в эту ставку входят и отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования, то есть отдельно платить страховые взносы в конце года и сдавать отчетность тоже не нужно.

- Зачем нужен этот новый налоговый режим?

- Цель прежде всего социальная. Мы формируем прозрачную бизнес-среду. На первый план выходит сам факт того, что гражданин работает открыто, не неся никаких рисков. В приложении можно будет даже переслать клиенту электронный чек.

- Кому это может быть интересно?

- Легализоваться смогут фотографы, дизайнеры, труженики индустрии красоты, кондитеры и многие другие. Кроме того, этот режим поможет упорядочить и рынок аренды жилья. Например, если физлицо сдает в аренду однокомнатную квартиру за 25 тысяч рублей в месяц, налог составит всего 1000 рублей. Если хозяин его уплатил, то у него меньше рисков столкнуться с недобросовестными квартиросъемщиками или получить претензии от госорганов. И не надо ни от кого прятаться. Здесь и гражданская позиция важна. А 4% - это одна из самых низких ставок для специальных режимов.

- С агрегаторами типа Яндекс.Такси и YouDo будете работать?

- Конечно, мы в первую очередь сопрягаем наши информационные системы с агрегаторами, чтобы все было удобно и быстро. Люди, которые ими пользуются, будут платить 4% или 6% (при работе с юрлицами. - Ред.).

- Сколько за счет этого планируете собрать?

- Этот режим не ради сбора налогов вводится, фискальной цели здесь нет. Мы даем возможность, а не обязанность. Мы примерно знаем, какому количеству людей это могло быть интересно. По разным оценкам, у нас от 76 до 82 млн трудоспособных граждан. Из них только 52 млн платят налоги и официально получают доходы. Нужно цивилизованно, вежливо, без специальных пугалок, проверок или штрафов помочь этим не платящим налоги людям войти в легальное поле. Для этого мы и дали такой удобный инструмент.

- Штрафовать не будете? Депутаты это активно обсуждают.

- Президент поддержал наше предложение не штрафовать в первый год эксперимента. Законодатели обращались к нам с такой просьбой. Та же ситуация была, когда мы проводили первый этап внедрения онлайн-касс. Все прошло спокойно, жалоб не было.

- У нас доверия к государству нет. Все боятся, что законодатели сначала 4% сделают, а потом больше.

- А чего бояться? Закон уже одобрен Советом Федерации. Размер ставки обозначили на 10 лет. Нельзя внести поправки, ведущие к ухудшению прав граждан.

«ПЕРЕВОДЫ МЕЖДУ ФИЗЛИЦАМИ ДОХОДОМ НЕ СЧИТАЮТСЯ»

- Некоторые наши министры заявляют, что зарплаты в стране растут на 10% каждый год. Наши читатели на этот счет, мягко скажем, скептичны. Вы это видите по цифрам? Если да, то за счет чего это происходит?

- Вот цифры. За 10 месяцев этого года поступления НДФЛ с зарплат выросли на 12,6%. При этом рост зарплат, по данным Росстата, составил 11,1%. В основном, это связано с реальным ростом заработных плат и созданием новых рабочих мест.

- Постоянно циркулируют слухи, что любые поступления на банковский счет будут автоматически считаться доходом. Мол, банк будет сам снимать подоходный налог. Такое реально обсуждалось?

- Переводы между физическими лицами с карты на карту, со счета на счет не являются налоговой базой. Поэтому никаких налогов с этого браться не будет. Минфин в своем письме разъяснил этот вопрос. Перевод от другого физлица не формирует налоговую базу, а факт его получения сам по себе не является объектом налогообложения. Точка.

- Можно ли говорить, что налоговая теперь тотально контролирует все доходы и расходы граждан?

- Это неправда. Мы контролируем исполнение налогового законодательства, а не доходы и расходы людей. Не каждодневные его покупки. У нас нет контроля за расходами граждан. Нужно, чтобы наши граждане помнили о своей конституционной обязанности – уплате налогов. И делали это в добровольном порядке.

«ЗАБУДЬТЕ, ГДЕ НАХОДИТСЯ НАЛОГОВАЯ»

- Удалось ли избавиться от очередей в налоговых? Раньше надо было полдня в инспекции провести, чтобы один вопрос уточнить.

- Во-первых, это уже давно не так. У нас установлен стандарт максимального времени ожидания - 15 минут. В режиме онлайн каждый начальник инспекции его контролирует. Мы стараемся не превышать это время. Например, сейчас в самый пик уплаты имущественных налогов среднее время ожидания - меньше 8 минут. Но я в целом не вижу смысла тратить время на посещение налоговой. У нас на сайте уже несколько лет прекрасно работает личный кабинет налогоплательщика. Сейчас запустили обновленную версию. Почти все вопросы можно решить в удобное время не выходя из дома. Самые распространенные из них – это уплата имущественных налогов, уточнения по объектам собственности, представление декларации и заполнение заявления для получения вычета. С сентября запустили новый сервис по направлению обращений в инспекцию всего в несколько кликов. Призываю граждан использовать эти технологии и забыть вообще, где находится налоговая инспекция.

- Львиная доля тех, кому полагаются налоговые вычеты за расходы на медицинские и образовательные услуги, их не получают - считают, что оформить себе дороже. Долго собирать бумаги, заполнять формы, в налоговой в очереди стоять. Это все так?

- На самом деле получить налоговые вычеты по расходам на лечение и обучение совсем просто. В большинстве случаев необходимо иметь всего два документа: о прохождении лечения или обучения (договор) и подтверждение понесенных расходов. Также нужно заполнить налоговую декларацию, но посещать для этого инспекцию совсем не обязательно. В личном кабинете большинство необходимых полей декларации заполняются автоматически. Программа сама формирует декларацию, налогоплательщику же остается только загрузить отсканированные документы, подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью декларацию и отправить файлы в налоговый орган одним кликом. Затем в «Личном кабинете» можно заполнить заявление на возврат НДФЛ и ждать денег на счет.

- Долго ждать?

- Проверка декларации и направленных документов длится не более трех месяцев, а налог возвращается в течение месяца после ее окончания. Кроме того, вычеты можно получить у работодателя, не дожидаясь окончания года. В том же «Личном кабинете налогоплательщика» запрашиваете документ от налогового органа. На его основании работодатель предоставит вычет, то есть не будет удерживать у вас 13% из зарплаты.

- Один из частых вопросов - особенно сейчас, когда наступило время платить имущественные налоги. Гражданам присылают квитанции на несуществующую собственность. Или земля, на которой человек живет, оценена как золотая.

- В этом году вопрос стоит уже не так остро, чем несколько лет назад, не более 4% случаев. Важно понимать, что для начисления налогов мы используем базы коллег из регистрирующих органов (ГИБДД, Росреестра – прим.). Мы специально, в Личном кабинете предусмотрели возможность для граждан проверить корректность имущества. Если что-то не так, можно просто воспользоваться формой обратной связи, налоговая сама все проверит и поправит. Для этого никуда ходить не надо.

«МЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ НЕЗАМЕТНЫМИ И НЕ МЕШАТЬ ЛЮДЯМ РАБОТАТЬ»

- Глобальные тенденции в мире: цифровизация, удаленная работа. Как выстраиваете стратегию исходя из новых реалий?

- Мир серьезно меняется. В России появляются такие компании как Uber, Яндекс.Такси, Profi.ru, YouDo. Они ничем вроде бы не владеют, но изменяют логистику бизнеса. Люди все больше товаров покупают через интернет, даже не встречаясь лично с продавцом. Когда вы сейчас ищете электрика, сантехника, репетитора, няню или того, кто может погулять с вашей собакой, вы используете онлайн-ресурсы. Интернет полностью меняет экономику страны. В цифровом обществе будет гораздо проще и комфортнее заказывать товары и услуги.

- А роль государства и налоговой здесь?

- Государству необходимо в эту повседневную среду встроиться. Нужно анализировать то, что происходит, чтобы стать незаметными в жизни налогоплательщика и не мешать людям работать. Сделать такие сервисы, которыми было бы удобно пользоваться. Но при этом нужен общественный договор. Чтобы мы с вами не заговаривали о справедливости или несправедливости, а понимали, что если есть закон об уплате налогов, то его надо исполнять.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

- Как часто вы общаетесь с налогоплательщиками? Выходите ли в народ?

- Конечно. Сейчас вот активно агитирую знакомых самозанятых начать пользоваться с 1 января нашим специальным приложением. Ведь не совсем честно рассуждать, почему в стране проблемы с социальными расходами, финансированием больниц, детских садов, строительством инфраструктуры, если самим не принимать в этом никакого участия.

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