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Михаил Мишустин прибыл в Минск

27 мая 2021, 19:45  •  155 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в столицу Белоруссии. Глава правительства приехал в республику с двухдневным визитом.
Михаил Мишустин уже второй раз за этот год посещает Минск. Председатель правительства в четверг, 27 мая, прилетел в белорусскую столицу.
Он проведет в республике два дня. Планируется, что Мишустин проведет переговоры с белорусским премьером Романом Головченко. О переговорах политики договорились в телефонной беседе, состоявшейся в начале недели.
Планируется, что премьер России завтра также поучаствует в заседании Совета глав правительств СНГ. По результатам мероприятия планируется подписание пакета международных договоров.
Кроме того, завтра в Сочи состоится встреча президентов двух стран. Как сообщалось ранее, белорусский лидер Александр Лукашенко отправится с визитом в Сочи. В Кремле отмечали, что глава России намерен обсудить с гостем вопросы дальнейшего развития двусторонних связей и совместные проекты России и Белоруссии.

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