Михаил Мишустин прибыл в Минск

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в столицу Белоруссии. Глава правительства приехал в республику с двухдневным визитом.

Михаил Мишустин уже второй раз за этот год посещает Минск. Председатель правительства в четверг, 27 мая, прилетел в белорусскую столицу.

Он проведет в республике два дня. Планируется, что Мишустин проведет переговоры с белорусским премьером Романом Головченко. О переговорах политики договорились в телефонной беседе, состоявшейся в начале недели.

Планируется, что премьер России завтра также поучаствует в заседании Совета глав правительств СНГ. По результатам мероприятия планируется подписание пакета международных договоров.

Кроме того, завтра в Сочи состоится встреча президентов двух стран. Как сообщалось ранее, белорусский лидер Александр Лукашенко отправится с визитом в Сочи. В Кремле отмечали, что глава России намерен обсудить с гостем вопросы дальнейшего развития двусторонних связей и совместные проекты России и Белоруссии.