Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелев...
Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окон...
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журнал...
Главная / В России

Михаил Мишустин: «Мы готовим новый пакет мер по поддержке населения и предпринимателей»

07 апреля 2020, 18:00  •  103 • В России

Во вторник Михаил Мишустин провел консультацию с депутатами думской фракции «Справедливой России». Накануне премьер пообщался с КПРФ — оба совещания проходили в режиме видеоконференции. 15 апреля Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства и потому решил заранее пообщаться с депутатами. В совещании участвовали и некоторые министры.

Премьер сообщил, что кабмин готовит новый пакет мер по поддержке экономики в условиях коронавируса.

- Они охватывают широкий круг решений, включая вопросы о поддержке населения и предпринимателей. Мы в постоянном контакте с президентом. Продумываем, просчитываем, что можно еще сделать, - сказал Мишустин.

Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, Минфин поддержал разработанный депутатами законопроект об увеличении суммы страхового покрытия по вкладам населения с 1,4 до 10 миллионов рублей. Правда, в том случае, если человек попал в сложную жизненную ситуацию. Силуанов привел пример.

- Продается квартира, деньги поступают на счет в банке, а у банка отзывают лицензию, или когда речь идет о наследстве, - сказал Силуанов.

По его словам, страховое возмещение в 1,4 миллиона рублей охватывает 99,7% вкладчиков.

- Если мы будем дальше расширять, то будем затрагивать состоятельных граждан, которые могут иметь свои накопления как в банках, так и в других активах. Поэтому, на наш взгляд, основную базовую часть нецелесообразно увеличивать, - заключил Силуанов.

- Такое повышение потребует увеличения взносов более чем в три раза. Соответственно, нужно будет направлять дополнительные средства в Фонд обязательного страхования вкладов, чтобы защитить его от дефицита, - разъяснил депутатам Михаил Мишустин.

Частично поддержало правительство и предложение справедливороссов расширить применение социальных контрактов для малоимущих. Сейчас в 21 регионе страны в качестве эксперимента органы соцзащиты заключают социальные контракты и берут на сопровождение малоимущие семьи, в которых по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Те, кто заключил социальный контракт, берут на себя обязательство пройти переобучение, трудоустроиться или начать развивать собственное дело.

Как рассказал Михаил Мишустин в этом году новыми социальными контрактами могут быть охвачены 300 тысяч человек. Депутаты просили кабмин уже с этого года увеличить размер субсидий, которые регионы получают на заключение социальных контрактов. Правительство согласилось это сделать только в следующем году. Зато финансирование увеличат сразу более чем в четыре раза – с нынешних 7 до 29 миллиардов рублей, а практику соцконтрактов распространят на все регионы.

Лидер «Справедливой России Сергей Миронов предложил кабмину признать самоизоляцию форс-мажором и полностью освободить на это время россиян от выплат кредитов и процентов по ним. Он также попросил ввести выплаты для тех, кто занят во внебюджетной сфере, «чтобы они могли выжить в этот месяц», а также для тех, кто потерял работу.

- Средства можно взять из Фонда национального благосостояния и предусмотреть выплаты примерно в размере средней региональной зарплаты, - предложил Миронов.

В довершении Миронов предложил кабмину временно «заморозить» цены на бензин. - Все предложения очень здравые. Практически по каждому мы сейчас работаем, просчитываем ситуацию, потому что это все серьезные затратные вопросы, - заметил в ответ Мишустин.

Как рассказал журналистам после общения с премьером депутат Олег Шеин, Михаил Мишустин сообщил что из-за падения цен на нефть казна в этом году не досчитается 4 триллионов рублей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
07 апреля 2020, 16:00
Сергей Шойгу приказал подготовить госпитальное судно «Иртыш» для больных коронавирусом
07 апреля 2020, 16:00
Украинский нардеп: «Русский язык никто не сможет искоренить»
06 апреля 2020, 22:30
«Кто-то же должен это делать»: как владелица антикварного салона оставила бизнес и ушла работать волонтёром в Коммунарку
06 апреля 2020, 20:30
«Незаконные попытки»: как некоторые компании вынуждают сотрудников выходить на работу в нерабочую неделю
06 апреля 2020, 23:30
Из Бишкека и Дакки: Россия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за границы
06 апреля 2020, 20:00
Геннадий Зюганов: «В России 10 миллионов гастарбайтеров, останавливать стройки - опасно!»
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 апреля 2020, 07:35
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Украины
07 апреля 2020, 03:35
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правда о т...
07 апреля 2020, 07:35
Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нации
07 апреля 2020, 01:35
"Война становится неизбежной": Политолог сделал предупреждение в прямом эфи...
07 апреля 2020, 01:35
Итальянский борщ для русских медиков порвал соцсети Украины (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 апреля 2020, 02:35
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баранец о заразившихся моряках
05 апреля 2020, 19:35
"Спасайся, русские идут": Американцы по российской помощи определили мерило сверхдержавы
05 апреля 2020, 13:30
«Муж от счастья прыгает»: принявшему христианство египтянину дали статус беженца в России
06 апреля 2020, 07:35
«Мотор Сич», так не доставайся же ты никому
05 апреля 2020, 06:35
Вместе с COVID-19 на Украину надвигается эпидемия безнаказанных убийств
01 апреля 2020, 03:35
Сообщивший о "мировом грабеже" президент Сербии не смог снова выступить перед публикой
06 апреля 2020, 12:35
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журналисты не удержались: "Оторопь берёт"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.