Михаил Мишустин: «Мы готовим новый пакет мер по поддержке населения и предпринимателей»

Во вторник Михаил Мишустин провел консультацию с депутатами думской фракции «Справедливой России». Накануне премьер пообщался с КПРФ — оба совещания проходили в режиме видеоконференции. 15 апреля Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства и потому решил заранее пообщаться с депутатами. В совещании участвовали и некоторые министры.

Премьер сообщил, что кабмин готовит новый пакет мер по поддержке экономики в условиях коронавируса.

- Они охватывают широкий круг решений, включая вопросы о поддержке населения и предпринимателей. Мы в постоянном контакте с президентом. Продумываем, просчитываем, что можно еще сделать, - сказал Мишустин.

Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, Минфин поддержал разработанный депутатами законопроект об увеличении суммы страхового покрытия по вкладам населения с 1,4 до 10 миллионов рублей. Правда, в том случае, если человек попал в сложную жизненную ситуацию. Силуанов привел пример.

- Продается квартира, деньги поступают на счет в банке, а у банка отзывают лицензию, или когда речь идет о наследстве, - сказал Силуанов.

По его словам, страховое возмещение в 1,4 миллиона рублей охватывает 99,7% вкладчиков.

- Если мы будем дальше расширять, то будем затрагивать состоятельных граждан, которые могут иметь свои накопления как в банках, так и в других активах. Поэтому, на наш взгляд, основную базовую часть нецелесообразно увеличивать, - заключил Силуанов.

- Такое повышение потребует увеличения взносов более чем в три раза. Соответственно, нужно будет направлять дополнительные средства в Фонд обязательного страхования вкладов, чтобы защитить его от дефицита, - разъяснил депутатам Михаил Мишустин.

Частично поддержало правительство и предложение справедливороссов расширить применение социальных контрактов для малоимущих. Сейчас в 21 регионе страны в качестве эксперимента органы соцзащиты заключают социальные контракты и берут на сопровождение малоимущие семьи, в которых по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Те, кто заключил социальный контракт, берут на себя обязательство пройти переобучение, трудоустроиться или начать развивать собственное дело.

Как рассказал Михаил Мишустин в этом году новыми социальными контрактами могут быть охвачены 300 тысяч человек. Депутаты просили кабмин уже с этого года увеличить размер субсидий, которые регионы получают на заключение социальных контрактов. Правительство согласилось это сделать только в следующем году. Зато финансирование увеличат сразу более чем в четыре раза – с нынешних 7 до 29 миллиардов рублей, а практику соцконтрактов распространят на все регионы.

Лидер «Справедливой России Сергей Миронов предложил кабмину признать самоизоляцию форс-мажором и полностью освободить на это время россиян от выплат кредитов и процентов по ним. Он также попросил ввести выплаты для тех, кто занят во внебюджетной сфере, «чтобы они могли выжить в этот месяц», а также для тех, кто потерял работу.

- Средства можно взять из Фонда национального благосостояния и предусмотреть выплаты примерно в размере средней региональной зарплаты, - предложил Миронов.

В довершении Миронов предложил кабмину временно «заморозить» цены на бензин. - Все предложения очень здравые. Практически по каждому мы сейчас работаем, просчитываем ситуацию, потому что это все серьезные затратные вопросы, - заметил в ответ Мишустин.

Как рассказал журналистам после общения с премьером депутат Олег Шеин, Михаил Мишустин сообщил что из-за падения цен на нефть казна в этом году не досчитается 4 триллионов рублей.