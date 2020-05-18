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Михаил Мишустин: 27 регионов готовы к смягчению карантинных мер

18 мая 2020, 14:20  •  66 • В России

По данным ежедневного мониторинга, 27 регионов готовы к постепенному смягчению карантинных мер. При этом ношение масок и соблюдение социальной дистанции остается обязательным требованием. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в понедельник на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как пояснил Мишустин, в этих регионах показатели распространения коронавируса за последние несколько дней не превышают единицу, а более половины специализированных коек в больницах остаются свободными. При этом уровень тестирования на коронавирус в этих регионах высокий, что позволяет быстро выявлять заболевших, в том числе бессимптомных.

В то же время людям старше 65 лет придется до конца мая остаться на самоизоляции. Как пояснил премьер, это делается для их безопасности.

- Это наши родители, дедушки и бабушки, которые и в обычное время нуждаются в особой заботе, а сейчас - тем более. И мы должны быть уверены на 100 процентов, что их жизни и здоровью ничто не угрожает. Режим самоизоляции для них незамедлительно будет снят, как только появится возможность, - пообещал Мишустин.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, за прошлую неделю темп прироста заболевших коронавирусом в России снизился на 23,4%, в том числе в столице - на 47,5% и в Подмосковье на 14,6%. А вот за пределами московского региона за последнюю неделю заболеваемость выросла на 8,1%.

По словам Голиковой, регионы более чем на 60% превысили ранее установленные нормативы по оборудованию коек для больных с коронавирусом.

- Лакмусовой бумагой для снятия ограничительных мер является показатель занятости коек. Сегодня количество коек, которые открыты в регионах страны составляет 158 471, - сказала Голикова.

Она также отметила, что в структуре коронавируса внебольничные пневмонии составляют почти 22%, острые респираторные заболевания - 32% и контактные, без клинических проявлений — 44%.

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