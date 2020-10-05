Михаил Мень и Сергей Чемезов делят горы мусора

В результате «мусорной реформы» выиграли пока только полукриминальные структуры, действующие в регионах. Они собирают деньги с граждан по повышенным тарифам, вывозя отходы на нелегальные свалки. На этом основании чиновники, которых считают лоббистами около-государственных компаний, пытаются теперь увеличить бюджетное финансирование. На первый план выходит Счётная палата и «Ростех» с его могущественным руководителем Сергеем Чемезовым.

Сюжет: Коррупция

«Мусорная реформа» в России началась три года назад, когда были внесены поправки в закон «Об отходах производства и потребления». В конечном счёте смысл их сводится к тому, чтобы не накапливать мусор на свалках, а перерабатывать его. Только за этот год на формирование системы обращения с ТКО будет потрачено более 12 млрд бюджетных рублей. Но результаты пока ничтожны – уровень переработки отходов не превышает 7%. Да и этой статистике нельзя верить – порой в отчётах фигурируют цифры, которые превосходят реальные мощности перерабатывающих предприятий. Это следует из опубликованного на днях доклада Счётной палаты. Документ, по сути, говорит о провале «мусорной реформы» и наверняка будет иметь долгоиграющие последствия.

Мень критикует

Интригу здесь создаёт тот факт, что доклад СП представил аудитор Михаил Мень – экс-министр строительства РФ, который в конце прошлого года сам готовился занять кресло руководителя «Российского экологического оператора» (РЭО) (эта госкорпорация создана специально для реализации «мусорной реформы»). Но в результате смены правительства кадровые расклады поменялись и РЭО возглавил Илья Гудков. Так что обида Меня вполне понятна – он-то уже видел себя во главе компании, распоряжающейся баснословными бюджетами. Потому нельзя исключать, что как раз память о той неприятной истории побудила Меня рубануть правду-матку о положении дел в мусорной отрасли. А творится там, если верить отчёту СП, чёрт знает что. Деньги тратятся на ликвидацию мусорных завалов, вместо того чтобы пытаться предотвратить их появление (например, стимулировать торговлю и население использовать тару многоразового применения). Кроме того, целевые показатели взяты, по-простому говоря, с потолка. Но главная проблема состоит в том, что федеральный центр так и не понимает, на что расходуются деньги, собранные с населения региональными «мусорными» операторами. В общем, Мень довольно прозрачно намекает: по сути, создана кормушка для региональных коррупционеров, которые, надо полагать, за предоставленную им возможность наверняка «откатывают» часть своих доходов «наверх».

Любопытно, хотя говорить об этом напрямую как-то стеснялись, потому что все понимали: мусор – это золотое дно. Более того, в 2017 году Андрей Чибис (нынешний губернатор Мурманской области, а с 2013 по 2018 год зам Меня в Минстрое) на спецзаседании по проблемам утилизации мусора прямо заявил о существовании «мусорной» мафии. В том же духе высказывался и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, отмечая, что полукриминальному бизнесу «выгодно получать деньги и куда-то сбрасывать отходы». Вот и Михаил Мень заручился авторитетным мнением, приведя позицию Альбины Дударевой – первого зампреда комиссии по экологии Общественной палаты РФ. Она говорит прямо:

«Я считаю, что объекты по обращению с отходами хотя бы частично должны быть государственными, потому что укрупнение и монополизация отрасли могут перейти в политическое давление, и такие прецеденты были и за рубежом, и уже в России. Передав жизненно важную инфраструктуру в монопольное владение частному бизнесу, государство лишается возможности оперативно реагировать и влиять на ситуацию в случае угрозы остановки объектов».

Одновременно в разделе «Экспертные мнения» самые разные специалисты высказываются по проблеме, а заодно делают комплименты создателям доклада из Счётной палаты.

Чувствуете, как это всё звучит? Автор доклада словно подводит Того-кто-наверху-принимает-решения к мысли: дескать, «мусорная» мафия не просто ворует деньги, но и угрожает основам государственной власти! Она не решает проблему свалок, отчего люди начинают возмущаться и задавать вопросы, куда же смотрят первые лица страны. Потому нынешних бенефициаров «мусорной реформы» стоит прогнать, а на их место поставить верного и знающего человека. Ну вот хотя бы Меня.

«Ростех» расширяет аппетиты

Вот только в данном случае кусок, похоже, оказался не по размеру горла. Дело в том, что потоки мусора уже давно пытается поставить под свой контроль такой тяжеловес госкапитализма, как Сергей Чемезов. Ещё в 2014 году он пытался получить для возглавляемого им «Ростеха» статус единого оператора отходов. Об этих амбициях говорит даже название созданной им дочерней компании – «Национальный экологический оператор» (НЭО). Однако первый вице-премьер Андрей Белоусов заблокировал внесение соответствующих поправок в законы. Но Чемезов продолжает гнуть свою линию. В мае сенатор Николай Журавлёв – конечно же, исходя исключительно из интересов всех россиян – внёс законопроект, согласно которому на базе «Ростеха» может быть создан федеральный оператор по работе с малоопасными промышленными отходами (утилизацией опасных отходов заведует «Росатом»). В госкорпорации упирают на то, что рыночными методами проблему до сих пор решить не удалось, хотя утилизацией занимались частные предприятия разных масштабов. А в августе «Ростех» предложил назначить свою «дочку» «Росхимзащиту» федеральным оператором по утилизации медицинских отходов (объём этого рынка – 6 млрд рублей в год, но эксперты обещают 3–4-кратный рост в ближайшее время).

Не исключено, что судьба этих инициатив будет решаться на осенней сессии парламента. И тут доклад Михаила Меня с его аргументами в пользу государственных структур по большому счёту на руку «Ростеху». Мол, нынешние управленцы, сделавшие ставку на частный бизнес, реформу провалили, пора дать приоритет госкомпаниям. Но не стоит спешить – у Меня, как уже говорилось, могут быть и свои амбиции. Должность аудитора для него, успевшего побывать губернатором и министром, выглядит и правда не соответствующей масштабу. При этом у Михаила Меня есть серьёзные покровители, в частности в их число включают Дмитрия Медведева.

Потому не случайно ли на фоне начинающегося передела «мусорного рынка» в СМИ появились критические публикации о двух «дочках» «Ростеха» – «Национальном экологическом операторе» и «РТ-Инвесте»? Обе компании пришли на рынок как государственные, а в итоге оказались под контролем частных лиц, по какому-то совпадению – друзей и приятелей Сергея Чемезова. Вот и думай теперь, насколько откровенны деятели, которые предлагают вытеснять с рынка частные компании в угоду государственным.

Между тем пока на федеральном уровне политические тяжеловесы делят зоны влияния, из регионов приходит тревожная информация. Кое-где место на легальных свалках уже закончилось, а нелегальные продолжают использоваться «вчёрную». При том, что вывоз мусора для граждан изрядно подорожал, в двух десятках регионов местные операторы находятся на грани банкротства. Предсказание Онищенко про «чёрную дыру», похоже, сбывается.

Конкретно

Сергей Чемезов уже давно пытается освоить «мусорный рынок». Так, в 2012 году он назначил на должность председателя совета директоров «Национального экологического оператора» своего друга детства Виталия Мащицкого. Несколько лет компания жила на займы «Ростеха», а затем через допэмиссию акций перешла под контроль людей, связанных с Мащицким, утверждает издание «Проект», якобы всего за 300 тыс. рублей им досталось 75% компании. После этого Сергей Чемезов вместе с министром обороны Сергеем Шойгу наделил НЭО особым статусом при закупках чёрного лома у армии. Также НЭО получил приоритет и при переработке металлических отходов, полученных на предприятиях «Ростеха». Кроме того, в Иркутской области, родной для Чемезова и Мащицкого, компания стала региональным монополистом по обработке ТБО. По отчётам за прошлый год, в НЭО числится 41 сотрудник, выручка компании превысила 3,3 млрд рублей.

В самом конце прошлого года Госдума приняла закон, согласно которому сжигание мусора будет считаться его утилизацией. Одним из главных бенефициаров этого решения стал холдинг «РТ-Инвест» (25% – у «Ростеха», 75% – у частных компаний, в том числе 40% – у Сергея Скворцова, который работал под началом Сергея Чемезова и якобы был его доверенным лицом). Компании холдинга получили подряды на строительство как минимум пяти мусоросжигательных заводов.