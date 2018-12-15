Михаил Ходорковский: Кровавый тиран в шкуре демократа

Один из лидеров и идейных вдохновителей российской либеральной оппозиции Михаил Ходорковский, по словам людей из его окружения, является безжалостным и жестким тираном, а не «рефлексирующим демократом». Царьград проанализировал ряд свидетельств по данному поводу

Автор:

Афанасьев Андрей

Выйдя из тюрьмы, Михаил Ходорковский не сдержал свое обещание и продолжил заниматься политикой. У него работает целая команда журналистов и пиарщиков, создающих материалы для оппозиционных российских ресурсов. Ну и одна из главных их задач — работа над образом Ходорковского.

Тихий, спокойный интеллигент в очках, сторонник либеральных ценностей. Кого может обидеть такой человек? Какой вред может он причинить? Специалисты действительно поработали на славу. Складывается ощущение, что бывший владелец нефтяной компании «ЮКОС», забравшийся на вершину пищевой цепочки 1990-х, — это такой твердый и принципиальный ботаник-идеалист, который желает добра всем окружающим. Однако это не более чем иллюзия. Моя коллега Анна Вавилова в своей программе «Обратная связь» привела мнения тех, кто был хорошо знаком с методами и привычками Ходорковского.

В частности, в материале приводятся слова бывшего главы правового отдела компании «ЮКОС» Дмитрий Гололобова, сказанные журналистам телеканала «Россия 24»: