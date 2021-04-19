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Михаил Хазин заявил о цинизме российской элиты, подыгрывающей США: "Надо и меру знать..."

19 апреля 2021, 14:00  •  102 • Политика
Экономист Михаил Хазин рассказал, почему бизнесмены идут в чиновники и обогащаются за счёт коррупции, как это связано с Западом и США и что с этим можно сделать. "Надо и меру знать..." - подчеркнул собеседник Царьграда.
Михаил Хазин рассказал Царьграду, почему люди с деньгами идут в госслужащие и вступают в партии. Правит ими жажда постоянного обогащения, которого можно достичь путём разных коррупционных схем.
"Не секрет же, что в нашей стране чиновник - это один из наиболее доходных видов деятельности. И все понимают, что в реальности это коррупция, оформленная разными сложными процедурами. Теоретически чиновник не должен получать больше своего начальника. Ну, в этом весь смысл карьеры чиновника", - рассказал специалист.
Часто чиновники, когда речь идёт об их собственных многомиллионных доходах, прикрываются "фиговым листочком", говоря, что ранее занимались бизнесом и заработали.
"Зачем, если у тебя столько денег, зачем тебе быть членом партии? Езжай на Лазурный Берег и живи там. Летом в Ницце, зимой в Куршевеле. Это же счастье. Зачем тебе?" - размышляет Михаил Хазин.

Собеседник Царьграда считает, что таких людей нужно избавить от госслужбы, а помогать в этом должны специальные институты. Таким чиновникам "надо и меру знать".

По словам Хазина, сегодня чиновник фактически не зависит от государства, поскольку понимает, что сам может купить себе дачу на Лазурном Берегу, причём не всегда на зарплату. И теперь этот чиновник зависит уже не от России, а от Запада, который может эту недвижимость забрать:

"Когда он может купить себе сам (недвижимость), то он говорит: зачем мне государство, у меня вон дача в Ницце, у меня вот… французское государство. Евросоюз и США меня волнуют сильно. Потому что они могут дачу отобрать. А вы не можете отобрать дачу, поэтому вы мне неинтересны", - заключил эксперт.

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