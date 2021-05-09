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Михаил Хазин заявил о крайне опасной ситуации в мире

09 мая 2021, 05:20  •  168 • Политика
Экономист Михаил Хазин заявил о крайне опасной ситуации в мире, комментируя заявления Челси Клинтон о необходимой зачистке соцсетей.
В ходе конференции в Ватикане Челси Клинтон призывала к глобальному подавлению сообщений в социальных сетях, направленных против вакцинации.
"Я лично очень твёрдо верю, что необходимо более интенсивное, целенаправленное и скоординированное глобальное регулирование контента на платформах социальных сетей", - сказала она.
Экономист Михаил Хазин, комментируя сказанное Клинтон, добавил:
"И ситуация эта представляется мне крайне опасной, так что вопрос о разработке образа будущего, отличного от "цифрового концлагеря", представляется мне уже не просто актуальным, но просто остро необходимым".
С 6 по 8 мая в Ватикане организовали серию мероприятий под общим названием "Исследование разума, тела и души. Объединиться, чтобы предотвратить, и объединиться, чтобы вылечить...". Обсуждают собравшиеся вызовы, перед которыми оказалось общество в дни пандемии коронавируса. В то же время известна роль мировой элиты, и Ватикана в частности, в планировании создания нового миропорядка под прикрытием пандемии COVID-19. И состоявшееся событие явно из одного ряда с известными теориями, озвучивавшимися ранее.

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