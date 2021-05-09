Экономист Михаил Хазин заявил о крайне опасной ситуации в мире, комментируя заявления Челси Клинтон о необходимой зачистке соцсетей.

В ходе конференции в Ватикане Челси Клинтон призывала к глобальному подавлению сообщений в социальных сетях, направленных против вакцинации.

"Я лично очень твёрдо верю, что необходимо более интенсивное, целенаправленное и скоординированное глобальное регулирование контента на платформах социальных сетей", - сказала она.

Экономист Михаил Хазин, комментируя сказанное Клинтон, добавил:

"И ситуация эта представляется мне крайне опасной, так что вопрос о разработке образа будущего, отличного от "цифрового концлагеря", представляется мне уже не просто актуальным, но просто остро необходимым".

С 6 по 8 мая в Ватикане организовали серию мероприятий под общим названием "Исследование разума, тела и души. Объединиться, чтобы предотвратить, и объединиться, чтобы вылечить...". Обсуждают собравшиеся вызовы, перед которыми оказалось общество в дни пандемии коронавируса. В то же время известна роль мировой элиты, и Ватикана в частности, в планировании создания нового миропорядка под прикрытием пандемии COVID-19. И состоявшееся событие явно из одного ряда с известными теориями, озвучивавшимися ранее.