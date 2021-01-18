Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генер...
"Опа-на! А-а-а": Дочь отказавшегося от России актёра призналась папе в...
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом до...
Главная / Политика

Михаил Хазин уверен: Путин готовит ход конём, и это будет сюрприз для либералов

18 января 2021, 10:05  •  156 • Политика
Экономист Михаил Хазин высказал мнение, что президент Владимир Путин сделает ход конём, который станет сюрпризом для либералов. Эксперт уверен, что глава государства внесёт существенные изменения в социальную и экономическую политику.
Президент России Владимир Путин скоро внесёт изменения как в социальную, так и в экономическую повестку. При этом, утверждает экономист Михаил Хазин, оппозиционеры не готовы к такому повороту. Эксперт дал конкретный прогноз.
По его словам, в последнее время каких только "фантазий" на тему будущего России не озвучивалось: и что Путин уйдёт в отставку из-за тяжёлой болезни, и что глава государства потерял контроль над ситуацией, и что президент отказался участвовать в некоем заговоре мировых элит.
По словам Хазина, Путин продолжает активно работать, хотя страна переживает трудное время, а в мире практически не осталось уголка, который не накрыла бы пандемия. Но нынешний кризис Россия проходит легче, чем кризис 2008 года, уверен экономист.
В эфире радио "Аврора" Хазин отметил, что скоро нас ждёт неожиданный сюрприз. По его словам, в самое ближайшее время президент произведёт неожиданный для либералов "ход конём". Новый курс развития России будет консервативным, убеждён экономист.
"Это будет "левый поворот", который внесёт существенные изменения в государственную социальную и экономическую политику", - пояснил эксперт.
Он добавил, что экономика начнёт расти только в случае радикальной смены модели.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



156
Источник
Похожие новости
18 января 2021, 01:50
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секретный разговор" Путина и Меркель
18 января 2021, 03:40
Навального увели полицейские: "Сериал" с возвращением в Россию закончился
18 января 2021, 07:20
Прощай, Навальный! Методичка "слабая, но сильная жена" запущена
18 января 2021, 01:50
США ждёт очередной бунт: Мигранты ставят условия Джо Байдену и готовятся к атаке
18 января 2021, 00:00
"Плохой знак для России": Новому решению Байдена дали расшифровку
18 января 2021, 00:00
Уволить Набиуллину и Силуанова: Смутные слухи приобрели очертания силами Белковского
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 января 2021, 01:50
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секрет...
18 января 2021, 00:55
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы стал...
18 января 2021, 03:40
Навального увели полицейские: "Сериал" с возвращением в Россию закончился
18 января 2021, 07:20
Прощай, Навальный! Методичка "слабая, но сильная жена" запущена
18 января 2021, 01:50
США ждёт очередной бунт: Мигранты ставят условия Джо Байдену и готовятся к атаке
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 января 2021, 09:20
«Ты хамло старое, быдло!» – Зе-депутат в эфире набросился на Куликова
13 января 2021, 10:00
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие погрустнели
17 января 2021, 01:05
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспарян
13 января 2021, 08:10
"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на глазах - Паркс
11 января 2021, 16:45
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, требуя откат за зимний отдых
16 января 2021, 04:00
"Это внутреннее дело России, но…": Немцы уже просчитали реакцию ЕС на задержание Навального
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.