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Михаил Хазин уверен: Путин готовит ход конём, и это будет сюрприз для либералов
18 января 2021, 10:05 • 156 • Политика
Экономист Михаил Хазин высказал мнение, что президент Владимир Путин сделает ход конём, который станет сюрпризом для либералов. Эксперт уверен, что глава государства внесёт существенные изменения в социальную и экономическую политику.
Президент России Владимир Путин скоро внесёт изменения как в социальную, так и в экономическую повестку. При этом, утверждает экономист Михаил Хазин, оппозиционеры не готовы к такому повороту. Эксперт дал конкретный прогноз.
По его словам, в последнее время каких только "фантазий" на тему будущего России не озвучивалось: и что Путин уйдёт в отставку из-за тяжёлой болезни, и что глава государства потерял контроль над ситуацией, и что президент отказался участвовать в некоем заговоре мировых элит.
По словам Хазина, Путин продолжает активно работать, хотя страна переживает трудное время, а в мире практически не осталось уголка, который не накрыла бы пандемия. Но нынешний кризис Россия проходит легче, чем кризис 2008 года, уверен экономист.
В эфире радио "Аврора" Хазин отметил, что скоро нас ждёт неожиданный сюрприз. По его словам, в самое ближайшее время президент произведёт неожиданный для либералов "ход конём". Новый курс развития России будет консервативным, убеждён экономист.
"Это будет "левый поворот", который внесёт существенные изменения в государственную социальную и экономическую политику", - пояснил эксперт.
Он добавил, что экономика начнёт расти только в случае радикальной смены модели.
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