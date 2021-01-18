Михаил Хазин уверен: Путин готовит ход конём, и это будет сюрприз для либералов

Президент России Владимир Путин скоро внесёт изменения как в социальную, так и в экономическую повестку. При этом, утверждает экономист Михаил Хазин, оппозиционеры не готовы к такому повороту. Эксперт дал конкретный прогноз.

По его словам, в последнее время каких только "фантазий" на тему будущего России не озвучивалось: и что Путин уйдёт в отставку из-за тяжёлой болезни, и что глава государства потерял контроль над ситуацией, и что президент отказался участвовать в некоем заговоре мировых элит.

По словам Хазина, Путин продолжает активно работать, хотя страна переживает трудное время, а в мире практически не осталось уголка, который не накрыла бы пандемия. Но нынешний кризис Россия проходит легче, чем кризис 2008 года, уверен экономист.

В эфире радио "Аврора" Хазин отметил, что скоро нас ждёт неожиданный сюрприз. По его словам, в самое ближайшее время президент произведёт неожиданный для либералов "ход конём". Новый курс развития России будет консервативным, убеждён экономист.

"Это будет "левый поворот", который внесёт существенные изменения в государственную социальную и экономическую политику", - пояснил эксперт.

Он добавил, что экономика начнёт расти только в случае радикальной смены модели.