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Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег
25 января 2021, 08:55 • 466 • Политика
Экономист Михаил Хазин в эфире "Первого русского" выразил уверенность, что у президента России Владимира Путина осталась "козырная карта", которую он может использовать в скором времени. А пока те, кто понимает вероятность "глобальной чистки", планируют побег. Впрочем, слишком поздно...
Михаил Хазин беседовал с ведущим "Первого русского" Юрием Пронько в эфире программы "Царьград. Главное". В том числе говорили о недовольстве граждан социальным расслоением и в целом опасной ситуацией, связанной с падением доходов. Помимо этого, Михаил Хазин отметил и трудности в системе здравоохранения. Всё это, безусловно, отражается на настроениях масс.
"Критика нарастает, - признал Михаил Хазин. - И уже была критическая ситуация в мае 2020 года, когда президент России Владимир Путин прочувствовал происходящее и снял напряжение, распорядившись о выплатах семьям. Причём решение было принято в обход либерального крыла правительства. Поскольку Путин понимал: если решение не будет жёстким, деньги просто могут не дойти до адресата".
Юрий Пронько напомнил и о выплатах врачах. Это решение также принималось в ручном режиме. Это пример, который видели все, согласился Хазин, добавив, что наверняка есть и другие маневры. То есть у Владимира Путина имеется "козырная карта", поинтересовался Пронько?
"Разумеется. Надо убирать Эльвиру Набиуллину (глава ЦБ. - Ред.) и Антона Силуанова (министр финансов России. - Ред.), - сказал Хазин, назвав и другие фамилии представителей либерального экономического блока в российской власти. - Смысл у таких перестановок простой. На место Набиуллиной ставится осмысленный человек, который немедленно увольняет всех заместителей, всех начальников департаментов - просто сразу, с ходу - и всё".
Юрий Пронько предположил, что резкие решения о кадровых перестановках могут привести к бунту элит, ведь и на Гайдаровском форуме звучали подобные угрозы. Однако Михаил Хазин отметил, что элиты могут как-то влиять на ситуацию, лишь находясь при должностях. А если лишить их должностей, ничего у них не получится.
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