Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до ...
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
Главная / Политика

Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег

25 января 2021, 08:55  •  466 • Политика
Экономист Михаил Хазин в эфире "Первого русского" выразил уверенность, что у президента России Владимира Путина осталась "козырная карта", которую он может использовать в скором времени. А пока те, кто понимает вероятность "глобальной чистки", планируют побег. Впрочем, слишком поздно...
Михаил Хазин беседовал с ведущим "Первого русского" Юрием Пронько в эфире программы "Царьград. Главное". В том числе говорили о недовольстве граждан социальным расслоением и в целом опасной ситуацией, связанной с падением доходов. Помимо этого, Михаил Хазин отметил и трудности в системе здравоохранения. Всё это, безусловно, отражается на настроениях масс.
"Критика нарастает, - признал Михаил Хазин. - И уже была критическая ситуация в мае 2020 года, когда президент России Владимир Путин прочувствовал происходящее и снял напряжение, распорядившись о выплатах семьям. Причём решение было принято в обход либерального крыла правительства. Поскольку Путин понимал: если решение не будет жёстким, деньги просто могут не дойти до адресата".
Юрий Пронько напомнил и о выплатах врачах. Это решение также принималось в ручном режиме. Это пример, который видели все, согласился Хазин, добавив, что наверняка есть и другие маневры. То есть у Владимира Путина имеется "козырная карта", поинтересовался Пронько?
"Разумеется. Надо убирать Эльвиру Набиуллину (глава ЦБ. - Ред.) и Антона Силуанова (министр финансов России. - Ред.), - сказал Хазин, назвав и другие фамилии представителей либерального экономического блока в российской власти. - Смысл у таких перестановок простой. На место Набиуллиной ставится осмысленный человек, который немедленно увольняет всех заместителей, всех начальников департаментов - просто сразу, с ходу - и всё".
Юрий Пронько предположил, что резкие решения о кадровых перестановках могут привести к бунту элит, ведь и на Гайдаровском форуме звучали подобные угрозы. Однако Михаил Хазин отметил, что элиты могут как-то влиять на ситуацию, лишь находясь при должностях. А если лишить их должностей, ничего у них не получится.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



466
Источник
Похожие новости
25 января 2021, 01:35
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы террористов"
25 января 2021, 03:25
Захарова ответила на "истерику" США: "Придётся объясниться"
24 января 2021, 21:55
Россияне прокомментировали призыв Порошенко к "осаде Кремля"
25 января 2021, 07:05
Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами
25 января 2021, 01:35
"Окончательно охамели": Рогозин чисто по-русски ответил Макфолу и получил бан от Facebook
25 января 2021, 01:35
"Зверски убитый оппозиционер" нашёлся: Ещё один фейк о "жертвах режима" в России разоблачён
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 января 2021, 01:35
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы террорист...
25 января 2021, 03:25
Захарова ответила на "истерику" США: "Придётся объясниться"
25 января 2021, 07:05
Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами
25 января 2021, 01:35
"Окончательно охамели": Рогозин чисто по-русски ответил Макфолу и получил б...
25 января 2021, 01:35
"Зверски убитый оппозиционер" нашёлся: Ещё один фейк о "жертвах режима...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2021, 00:05
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до Франции
19 января 2021, 14:30
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – государственная тайна?
20 января 2021, 07:00
"Это будет дорого стоить всей Армении": Эксперт раскрыл новую интригу Пашиняна
20 января 2021, 13:25
В Киеве нашли возможность помириться с Москвой
19 января 2021, 00:45
Кто лишил Белоруссию ЧМ по хоккею - 2021: Тихановская сдала всех причастных
19 января 2021, 14:30
"А когда в Москве работали…?": Соратника Зеленского застали врасплох вопросом после русофобской речи
21 января 2021, 16:00
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.