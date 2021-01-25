Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег

Михаил Хазин беседовал с ведущим "Первого русского" Юрием Пронько в эфире программы "Царьград. Главное". В том числе говорили о недовольстве граждан социальным расслоением и в целом опасной ситуацией, связанной с падением доходов. Помимо этого, Михаил Хазин отметил и трудности в системе здравоохранения. Всё это, безусловно, отражается на настроениях масс.

"Критика нарастает, - признал Михаил Хазин. - И уже была критическая ситуация в мае 2020 года, когда президент России Владимир Путин прочувствовал происходящее и снял напряжение, распорядившись о выплатах семьям. Причём решение было принято в обход либерального крыла правительства. Поскольку Путин понимал: если решение не будет жёстким, деньги просто могут не дойти до адресата".

Юрий Пронько напомнил и о выплатах врачах. Это решение также принималось в ручном режиме. Это пример, который видели все, согласился Хазин, добавив, что наверняка есть и другие маневры. То есть у Владимира Путина имеется "козырная карта", поинтересовался Пронько?

"Разумеется. Надо убирать Эльвиру Набиуллину (глава ЦБ. - Ред.) и Антона Силуанова (министр финансов России. - Ред.), - сказал Хазин, назвав и другие фамилии представителей либерального экономического блока в российской власти. - Смысл у таких перестановок простой. На место Набиуллиной ставится осмысленный человек, который немедленно увольняет всех заместителей, всех начальников департаментов - просто сразу, с ходу - и всё".

Юрий Пронько предположил, что резкие решения о кадровых перестановках могут привести к бунту элит, ведь и на Гайдаровском форуме звучали подобные угрозы. Однако Михаил Хазин отметил, что элиты могут как-то влиять на ситуацию, лишь находясь при должностях. А если лишить их должностей, ничего у них не получится.