Михаил Хазин рассказал об угрозе убийства Ельцина людьми, "которые стоят за Чубайсом"

Экономист Хазин рассказал, почему Ельцин не сделал Чубайса премьером. "Если назначит, то в течение пары месяцев умрёт", - объяснил он.

Работавший в правительстве в 90-х годах экономист Михаил Хазин рассказал о противостоянии Бориса Ельцина и Анатолия Чубайса. По словам эксперта, тогда над президентом России висела угроза смерти.

Хазин объяснил, что Ельцину угрожал не столько Чубайс, сколько стоящие за ним люди. По этой причине, если бы Ельцин назначил Чубайса премьером, то подписал бы себе этим смертельный приговор.

Борис Николаевич отлично понимает, что если Чубайс станет премьером, то Борис Николаевич в течение пары месяцев умрёт, по рассеянности перестав дышать,

- сказал Михаил Хазин в интервью на YouTube-канале "Антонимы".

Экономист уточнил, что за Чубайсом стояла команда президента США Билла Клинтона. Это она бы прикончила Ельцина и передала бы всю власть в руки Чубайса. Хазин подчеркнул, что это не какая-то теория заговора. Он работал в те годы в аппарате и мог наблюдать все эти процессы воочию.