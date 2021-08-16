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Михаил Хазин: Противники России ставят на русские танки в Афганистане
16 августа 2021, 06:25 • 153 • Политика
В своём анализе ситуации в Афганистане Михаил Хазин отметил, что противники России ставят на русские танки в Афганистане. Однако Москве в данной ситуации не следует делать резких движений - пока следует просто наблюдать, считает эксперт.
Экономист и политолог Михаил Хазин проанализировал происходящее в Афганистане с точки зрения теории власти. В колонке на личном сайте Хазин говорил о том, почему талибам* удалось так быстро взять страну после ухода американских военных. А также сделал прогноз о поведении России в данной ситуации. Точнее, дал совет, как лучше действовать.
Хазин полагает, что за десятилетия присутствия США в Афганистане так и не была воспитана крепкая политическая элита. В результате, когда американцы покинули страну, сопротивляться талибам* попросту стало некому. Местные власти оказались слишком слабыми. Армия попросту разбежалась - к слову, это мы наблюдали на многочисленных видео в течение последних пары дней.
В МИД России уже заявили, что на данном этапе не готовы признать власть талибов* в Афганистане законной. Москва берёт паузу и, в отличие от других стран мира, не вывозит своих дипломатов. Американцы, несмотря на все обещания, эвакуируют своих представителей в рекордно сжатые сроки.
Хазин полагает, что нашей стороне не следует делать резких шагов. Для начала стоит посмотреть, чем закончится программа антиэлиты, которой и является организация "Талибан"*.
Кроме того, Хазин добавил, что сами талибы*, будучи антиэлитой, не станут звать "русского солдата". Более того, они уже ищут союзников и понимают, что им есть чем расплатиться. В целом же Хазин считает, что "модель Афганистана скоро станет типовой", по крайней мере для Европы:
* "Талибан", талибы - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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