Михаил Хазин: Противники России ставят на русские танки в Афганистане

В своём анализе ситуации в Афганистане Михаил Хазин отметил, что противники России ставят на русские танки в Афганистане. Однако Москве в данной ситуации не следует делать резких движений - пока следует просто наблюдать, считает эксперт.

Экономист и политолог Михаил Хазин проанализировал происходящее в Афганистане с точки зрения теории власти. В колонке на личном сайте Хазин говорил о том, почему талибам* удалось так быстро взять страну после ухода американских военных. А также сделал прогноз о поведении России в данной ситуации. Точнее, дал совет, как лучше действовать.

Хазин полагает, что за десятилетия присутствия США в Афганистане так и не была воспитана крепкая политическая элита. В результате, когда американцы покинули страну, сопротивляться талибам* попросту стало некому. Местные власти оказались слишком слабыми. Армия попросту разбежалась - к слову, это мы наблюдали на многочисленных видео в течение последних пары дней.

В МИД России уже заявили, что на данном этапе не готовы признать власть талибов* в Афганистане законной. Москва берёт паузу и, в отличие от других стран мира, не вывозит своих дипломатов. Американцы, несмотря на все обещания, эвакуируют своих представителей в рекордно сжатые сроки.

Хазин полагает, что нашей стороне не следует делать резких шагов. Для начала стоит посмотреть, чем закончится программа антиэлиты, которой и является организация "Талибан"*.

Править бал начинает антиэлита. Которая железной рукой разрушает всю систему, ликвидируя и старую политическую элиту. Отметим, что, исходя из такой ситуации, наивны расчёты противников России на "русские танки", которые "придут и наведут порядок", - пишет Михаил Хазин. - С точки зрения здравого смысла, России спешить не нужно, пусть представители антиэлиты совершат свою работу общественных санитаров, полностью разрушив всю либерально-атлантическую инфраструктуру и порушив структуру проамериканских элит, созданную за последние 35 лет в Восточной Европе. Ну а потом, если будет такое желание у местного населения, русский солдат придёт и появившиеся за это время дети первый раз в жизни досыта наедятся.

Кроме того, Хазин добавил, что сами талибы*, будучи антиэлитой, не станут звать "русского солдата". Более того, они уже ищут союзников и понимают, что им есть чем расплатиться. В целом же Хазин считает, что "модель Афганистана скоро станет типовой", по крайней мере для Европы:

Причём не только в Восточной. Но в Западной роль "доброго дяди" попытается сыграть Лондон, который, собственно, активно к такому сценарию готовится. Ну, кому британский солдат нравится больше русского, как говорится, вперёд. Но я бы на их месте подумал.

* "Талибан", талибы - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.