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Михаил Хазин описал теорию быдла, которая неминуемо приведёт к катастрофе

04 декабря 2021, 19:45  •  269 • Политика
Грозит ли России и миру "цифровой концлагерь"? Экономист Михаил Хазин объяснил, почему идея так популярна, а также почему её невозможно воплотить в жизнь.
На фоне обсуждения законопроекта о QR-кодах и других ограничений, связанных с пандемией COVID-19, всё чаще всплывает тема "цифрового концлагеря". Насколько реальна эта угроза, рассказал экономист Михаил Хазин.
Речь идёт о теории, согласно которой пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 используется для разделения людей на "элиту" и "быдло" и установления полного контроля первой группы над второй при помощи использования высоких технологий. В частности, имеются в виду технологии электронной слежки и контроля за финансовыми потоками.
По мнению Михаила Хазина, подобный сценарий физически невозможно воплотить в жизнь. Дело в том, что для создания и управления сложной технологической системой нужны соответствующие кадры. Однако разделение людей на "элиту" и "быдло" автоматически лишает систему таких кадров.
Экономист объяснил, что люди, которые выросли в тепличных условиях, могут быть очень умными и рафинированными, но они не готовы "впахивать". А бедные ради карьеры готовы на многое, в том числе и работать по 16 часов в день. Богатые же на такое просто не пойдут.
Как следствие, любые попытки закрыть лифты вертикальной мобильности заканчиваются для всей системы катастрофой,
- указал Михаил Хазин.
Специалист добавил, что за примерами далеко ходить не надо. Для этого достаточно вспомнить историю. Всякий раз, когда открывались социальные лифты, - в странах начинали стремительно развиваться и внедряться новые технологии.
В России промышленная революция началась после отмены крепостного права, а до того паровоз братьев Черепановых и изобретения Кулибина и Ползунова никакого эффекта не давали,
- отметил специалист.
Также Михаил Хазин указал на одну интересную деталь. Главными апологетами идеи "цифрового концлагеря" являются не столько потомственные элиты, а нувориши, которых слишком быстро подняли до уровня элит. В США это "новые финансисты" и "цифровики", а в России - приватизационные олигархи. То есть за "цифровой концлагерь" ратуют люди, которые в результате довольно случайных событий очень быстро получили в руки колоссальные финансовые потоки.

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