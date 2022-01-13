Известный экономист Михаил Хазин одним глаголом раскрыл интригу противостояния России и США. Он поднял вопрос о цене санкций.

Хазин прокомментировал сообщение о том, что американские сенаторы подготовили пакет санкций против России на случай обострения ситуации на Украине. Он включает в себя персональные санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также ограничения в отношении русских банков.

Экономист считает, что американцы теоретически могут позволить себе санкции, но они обойдутся слишком дорого для Вашингтона.

С точки зрения цены - они себе этого позволить не могут. В английском языке глагол "мочь" - can и may. Физическая возможность есть, а реализовать на практике невозможно, потому что цена слишком высока,

- заявил Хазин, выступая в YouTube-шоу "Соловьёв LIVE".

Напомним, что представители США угрожают Москве "небывалыми санкциями" уже несколько месяцев. Поводом стали сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. При этом власти России уже неоднократно заявляли, что никакого стягивания войск не было. И никто ни на кого нападать не собирается.