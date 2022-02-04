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Михаил Хазин одним анекдотом рассекретил вторжение на Украину
04 февраля 2022, 16:05 • 252 • Политика
Политолог Михаил Хазин одним коротким анекдотом ответил на все вопросы о русском вторжении на Украину. Получилось действительно смешно.
О "вторжении" русских на Украину Михаил Хазин рассказал в эфире программы Юрия Пронько "Сухой остаток" на телеканале Царьград. На вопрос ведущего о том, когда же Россия наконец вторгнется на территорию этой страны, как предсказывают западные СМИ, он ответил таким анекдотом.
"Захер-Мазох встречает маркиза де Сада и просит: "Ну помучь меня!" А де Сад посмотрел на него и отвечает: "Нет, придётся подождать", - пошутил Хазин.
По словам Хазина, Запад также буквально просит президента России Владимира Путина поскорее вторгнуться на Украину. Но тот лишь смотрит и говорит: придётся подождать. Сколько? Ну, через полгодика вернёмся к этому вопросу.
Отметим, тему возможного вторжения России на Украину западные СМИ раскручивают с конца прошлого года. Bloomberg, The New York Times, The Washington Post регулярно публикуют материалы, посвящённые этому больному для них вопросу, а также периодически демонстрируют западным читателям карты и схемы, в соответствии с которыми произойдёт наступление русских войск.
Отметим, официальный Кремль не раз опровергал информацию о готовящихся военных действиях в соседнем государстве. Однако, с точки зрения Москвы, стоит ждать провокаций в Донбассе как раз от Киева.
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