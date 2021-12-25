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Михаил Горбачёв уверен, что предотвратил гражданскую войну

25 декабря 2021, 15:45  •  63 • Политика
Михаил Горбачёв считает, что его решение не отстаивать должность президента позволило предотвратить гражданскую войну.
Первый и последний президент СССР полагает, что Союз можно было сохранить. С самого начала советские власти недооценили масштаб проблем межнациональных отношений, считает политик. Кроме того, не обратили внимания на необходимость обновлений. Даже после путча в августе 1991 года СССР можно было сохранить, продолжил Михаил Горбачёв.
С себя вину Михаил Горбачёв в этом комментарии для ТАСС не снимает. Говорит, что плохую оценку происходящего дал в том числе он. Казалось бы, вот оно, раскаяние. Но нет. В продолжение Михаил Горбачёв добавил, что власти Советского Союза надеялись создать "реальную федерацию с реальным суверенитетом республик", которые могли бы передать центру часть своих полномочий:
Я уверен, что это был жизнеспособный вариант, большинство республик поддержали бы его.
Однако в результате планы Горбачёва, которые, по его словам, были, сорвались из-за путча. Мол, и потом можно было бы договориться, однако не получилось. Своё бездействие Горбачёв объясняет тем, что отстаивание должности президента СССР привело бы к "острому гражданскому конфликту", последствия которого предсказать было бы невозможно.
В завершение комментария Горбачёв заверил, что развал страны стал для него "чёрным днём". Как и последующие события.

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