Михаил Горбачёв уверен, что предотвратил гражданскую войну

Михаил Горбачёв считает, что его решение не отстаивать должность президента позволило предотвратить гражданскую войну.

Первый и последний президент СССР полагает, что Союз можно было сохранить. С самого начала советские власти недооценили масштаб проблем межнациональных отношений, считает политик. Кроме того, не обратили внимания на необходимость обновлений. Даже после путча в августе 1991 года СССР можно было сохранить, продолжил Михаил Горбачёв.

С себя вину Михаил Горбачёв в этом комментарии для ТАСС не снимает. Говорит, что плохую оценку происходящего дал в том числе он. Казалось бы, вот оно, раскаяние. Но нет. В продолжение Михаил Горбачёв добавил, что власти Советского Союза надеялись создать "реальную федерацию с реальным суверенитетом республик", которые могли бы передать центру часть своих полномочий:

Я уверен, что это был жизнеспособный вариант, большинство республик поддержали бы его.

Однако в результате планы Горбачёва, которые, по его словам, были, сорвались из-за путча. Мол, и потом можно было бы договориться, однако не получилось. Своё бездействие Горбачёв объясняет тем, что отстаивание должности президента СССР привело бы к "острому гражданскому конфликту", последствия которого предсказать было бы невозможно.

В завершение комментария Горбачёв заверил, что развал страны стал для него "чёрным днём". Как и последующие события.