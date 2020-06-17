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Михаил Горбачёв опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии: «Для меня это новость. Первый раз слышу»

17 июня 2020, 16:25  •  67 • В России

В четверг, 17 июня, со ссылками на финские СМИ появилась информация о том, что в бытность Михаила Горбачёва президентом СССР якобы решался вопрос о передаче (или даже продаже) Карелии - Финляндии. Кстати, один из известных российских политиков допустил такой вариант...

Данные о несостоявшейся сделке приводятся в книге дипломата, бывшего эксперта финского МИД Юкки Сеппинена. Он утверждает, что в 1989-90 годах Горбачев был готов обсуждать передачу Карелии. Речь якобы шла о 15 миллиардах долларов. При этом в обсуждении сделки, по словам Сеппинена, участвовал посол СССР Лев Паузин. Иностранный дипломат пишет, что советские власти хотели «избавиться от Выборга», поскольку были не в силах его восстановить.

Обозревателю KP.RU Александру Гамову удалось дозвониться до экс-президента. Вот содержание их беседы...

- Михаил Сергеевич, здравствуйте! Это Саша Гамов из "Комсомолки".

- Привет!

- Как у вас самочувствие?

- Ну, как? Лечусь.

- Ну, и правильно. Михаил Сергеевич, в принципе, можно было бы вам и не звонить, мы в "Комсомолке" вас уже защитили. (Хотя, вас и защищать не надо.) Пошли такие сплетни, что, якобы, "правительство СССР во времена Горбачёва собиралось передать Карелию - Финляндии». Что вы на это скажете - по поводу этих гадких слухов?

- Вообще, для меня это новость.

- То есть, можно сказать, что для вас это - новость, а вообще - бред.

- Ну, я тебе скажу - такие выражения... Я не знаю - может быть, кто-то помимо нас делал что-то...

- Ну, а кто помимо Горбачева?

- Вот и скажешь - что я абсолютно ничего... (в этом плане не предпринимал.)

- То есть, вы абсолютно об этом даже - в смысле - не знали.

- Ничего - да, да. Первый раз слышу.

- Все. Мы тогда так ещё раз передадим...

- Да.

- Что это все враньё. Ладно...

- Пока.

- Счастливо. До свидания.

Ранее "Комсомолка" побеседовала также с руководителем пресс-службы «Горбачев-фонда» Павлом Палажченко. Он назвал утверждения Сеппинена фальшивкой и напомнил, что в запротоколированных переговорах официальных лиц о передачи территорий не шло и речи. Его слова подтвердил бывший замминистра иностранных дел Андрей Федоров.

В ТЕМУ

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В фонде экс-президента СССР ответили на слова бывшего финского дипломата о готовности Советского Союза отдать часть своих территорий (подробности)

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