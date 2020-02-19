Михаил Горбачёв – герой на Западе, но не на Родине • 30 • Аналитика

В связи с приближающейся годовщиной дня рождения последнего Генсека и первого (и также последнего) президента Советского Союза – Михаила Горбачева, возникают мысли о настоящем феномене этой крайне неоднозначной исторической фигуры. Ставшего символом целой эпохи Михаила Сергеевича сегодня столь же усердно превозносят в странах Запада, сколь дружно ругают и даже ненавидят там, где его кипучая деятельность оставила самый неизгладимый след - на так называемом «постсоветском пространстве».



Были ли его приход к власти и последовавшая за этим «перестройка», завершившаяся крушением одной из величайших держав мира, неизбежностью или роковой ошибкой истории? Чего было больше в действиях Горбачева и его соратников – добросовестного заблуждения, желания «сделать как лучше», помноженных на некомпетентность и непонимание очевидных вещей, или же откровенного предательства, желания попросту «сдать» свою страну ее противникам по Холодной войне? Споры об этом идут по сей день и будут длиться, по всей видимости, ещё долго. Тем не менее, следует отметить – в последние годы отношение граждан нашей страны к обрушившему ее в череду ужасающих экономических, социальных и даже военных катаклизмов правителю становится все более негативным. Это явно не тот случай, когда время лечит раны и сглаживает боль от потерь...







Да и как, по большому счету, можно списывать на «добросовестные заблуждения» последовательную и многолетнюю деятельность тогдашней властной верхушки СССР по планомерной сдаче национальных интересов страны во всех без исключения областях? Подобное объяснение можно попытаться применить разве что к бездумно и нелепо проводившейся Горбачевым кампании по «борьбе за трезвость», начавшейся вроде бы позитивными результатами, а закончившейся ростом спекуляции, взрывом наркомании и колоссальными экономическими потерями страны. Однако, предположить, что Генеральный секретарь ЦК КПСС, обладавший огромным политическим опытом, не понимал, к чему приведут его действия по расшатыванию идеологических устоев государства, очернению его истории, ревизии не подлежащих сомнению постулатов, вроде роли СССР в Великой Отечественной войне, попросту невозможно. Под видом «демократизации» и «гласности» планомерно проводилось разрушение не просто социалистического, но и патриотического, мировоззрения граждан, осуществлялось подталкивание их к безусловному принятию так называемых «западных ценностей».



От внешнеполитических просчетах Горбачева, являвших собою, по сути дела, непрерывную череду «безоговорочных капитуляций» перед Соединенными Штатами и странами НАТО, и говорить не приходится. С одной стороны – беззастенчивое предательство всех доверившихся Советскому Союзу стран (от Кубы до Восточной Европы), с другой - моментальное выполнение любых, даже самых вызывающих, самых необоснованных требований «западных партнеров». При этом, если верить воспоминаниям многочисленных высокопоставленных политиков, в те годы представлявших наших «оппонентов» (а почему бы нам им не верить?), сами они порой поражались тому, насколько легко Горбачев шел на уступки, о которых они сами и мечтать не могли, намного превосходя в собственных инициативах самые наглые притязания тех, кто находился с ним за одним переговорным столом. «Он отдавал всё, даже не торгуясь!» - подобная оценка встречается в мемуарах многих западных военных, дипломатов, чиновников тех лет.



В силу этого, конечно же, совершенно неудивительным является факт чуть ли не обожания Михаила Сергеевича со стороны тех, кому он «за здорово живешь» подарил победу в противостоянии, которое они вовсе и не рассчитывали выиграть с такой феноменальной легкостью!



Нобелевская премия мира, множество наград – как государственных, так и полученных от различных НКО, фондов и союзов... По правде говоря, на фоне того презрения, которое существуют по отношению к Горбачеву на его родной земле, все это изрядно смахивает на пресловутые «тридцать сребреников». Что бы там он ни задумывал, начиная свои «перестройку» и «ускорение», в конечном итоге из этого получились хаос, ужас и нищета для миллионов людей, череда региональных конфликтов, часть которых длится по сей день. А также – геополитические изменения в виде создания «однополярного мира» во главе с США, последствия которых наша страна теперь вынуждена преодолевать.



Все это – уже история, которую невозможно не переписать, ни оправдать, ни опровергнуть. Вот поэтому отношение к Михаилу Горбачеву так и останется полярным: одно - у тех, кому он дал власть над миром, и совершенно другое - у тех, чей дом он разрушил. В связи с приближающейся годовщиной дня рождения последнего Генсека и первого (и также последнего) президента Советского Союза – Михаила Горбачева, возникают мысли о настоящем феномене этой крайне неоднозначной исторической фигуры. Ставшего символом целой эпохи Михаила Сергеевича сегодня столь же усердно превозносят в странах Запада, сколь дружно ругают и даже ненавидят там, где его кипучая деятельность оставила самый неизгладимый след - на так называемом «постсоветском пространстве».Были ли его приход к власти и последовавшая за этим «перестройка», завершившаяся крушением одной из величайших держав мира, неизбежностью или роковой ошибкой истории? Чего было больше в действиях Горбачева и его соратников – добросовестного заблуждения, желания «сделать как лучше», помноженных на некомпетентность и непонимание очевидных вещей, или же откровенного предательства, желания попросту «сдать» свою страну ее противникам по Холодной войне? Споры об этом идут по сей день и будут длиться, по всей видимости, ещё долго. Тем не менее, следует отметить – в последние годы отношение граждан нашей страны к обрушившему ее в череду ужасающих экономических, социальных и даже военных катаклизмов правителю становится все более негативным. Это явно не тот случай, когда время лечит раны и сглаживает боль от потерь...Да и как, по большому счету, можно списывать на «добросовестные заблуждения» последовательную и многолетнюю деятельность тогдашней властной верхушки СССР по планомерной сдаче национальных интересов страны во всех без исключения областях? Подобное объяснение можно попытаться применить разве что к бездумно и нелепо проводившейся Горбачевым кампании по «борьбе за трезвость», начавшейся вроде бы позитивными результатами, а закончившейся ростом спекуляции, взрывом наркомании и колоссальными экономическими потерями страны. Однако, предположить, что Генеральный секретарь ЦК КПСС, обладавший огромным политическим опытом, не понимал, к чему приведут его действия по расшатыванию идеологических устоев государства, очернению его истории, ревизии не подлежащих сомнению постулатов, вроде роли СССР в Великой Отечественной войне, попросту невозможно. Под видом «демократизации» и «гласности» планомерно проводилось разрушение не просто социалистического, но и патриотического, мировоззрения граждан, осуществлялось подталкивание их к безусловному принятию так называемых «западных ценностей».От внешнеполитических просчетах Горбачева, являвших собою, по сути дела, непрерывную череду «безоговорочных капитуляций» перед Соединенными Штатами и странами НАТО, и говорить не приходится. С одной стороны – беззастенчивое предательство всех доверившихся Советскому Союзу стран (от Кубы до Восточной Европы), с другой - моментальное выполнение любых, даже самых вызывающих, самых необоснованных требований «западных партнеров». При этом, если верить воспоминаниям многочисленных высокопоставленных политиков, в те годы представлявших наших «оппонентов» (а почему бы нам им не верить?), сами они порой поражались тому, насколько легко Горбачев шел на уступки, о которых они сами и мечтать не могли, намного превосходя в собственных инициативах самые наглые притязания тех, кто находился с ним за одним переговорным столом. «Он отдавал всё, даже не торгуясь!» - подобная оценка встречается в мемуарах многих западных военных, дипломатов, чиновников тех лет.В силу этого, конечно же, совершенно неудивительным является факт чуть ли не обожания Михаила Сергеевича со стороны тех, кому он «за здорово живешь» подарил победу в противостоянии, которое они вовсе и не рассчитывали выиграть с такой феноменальной легкостью!Нобелевская премия мира, множество наград – как государственных, так и полученных от различных НКО, фондов и союзов... По правде говоря, на фоне того презрения, которое существуют по отношению к Горбачеву на его родной земле, все это изрядно смахивает на пресловутые «тридцать сребреников». Что бы там он ни задумывал, начиная свои «перестройку» и «ускорение», в конечном итоге из этого получились хаос, ужас и нищета для миллионов людей, череда региональных конфликтов, часть которых длится по сей день. А также – геополитические изменения в виде создания «однополярного мира» во главе с США, последствия которых наша страна теперь вынуждена преодолевать.Все это – уже история, которую невозможно не переписать, ни оправдать, ни опровергнуть. Вот поэтому отношение к Михаилу Горбачеву так и останется полярным: одно - у тех, кому он дал власть над миром, и совершенно другое - у тех, чей дом он разрушил. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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