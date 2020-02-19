|
Михаил Горбачёв – герой на Западе, но не на Родине
19 февраля 2020, 11:54 • 30 • Аналитика
В связи с приближающейся годовщиной дня рождения последнего Генсека и первого (и также последнего) президента Советского Союза – Михаила Горбачева, возникают мысли о настоящем феномене этой крайне неоднозначной исторической фигуры. Ставшего символом целой эпохи Михаила Сергеевича сегодня столь же усердно превозносят в странах Запада, сколь дружно ругают и даже ненавидят там, где его кипучая деятельность оставила самый неизгладимый след - на так называемом «постсоветском пространстве».
Были ли его приход к власти и последовавшая за этим «перестройка», завершившаяся крушением одной из величайших держав мира, неизбежностью или роковой ошибкой истории? Чего было больше в действиях Горбачева и его соратников – добросовестного заблуждения, желания «сделать как лучше», помноженных на некомпетентность и непонимание очевидных вещей, или же откровенного предательства, желания попросту «сдать» свою страну ее противникам по Холодной войне? Споры об этом идут по сей день и будут длиться, по всей видимости, ещё долго. Тем не менее, следует отметить – в последние годы отношение граждан нашей страны к обрушившему ее в череду ужасающих экономических, социальных и даже военных катаклизмов правителю становится все более негативным. Это явно не тот случай, когда время лечит раны и сглаживает боль от потерь...
Да и как, по большому счету, можно списывать на «добросовестные заблуждения» последовательную и многолетнюю деятельность тогдашней властной верхушки СССР по планомерной сдаче национальных интересов страны во всех без исключения областях? Подобное объяснение можно попытаться применить разве что к бездумно и нелепо проводившейся Горбачевым кампании по «борьбе за трезвость», начавшейся вроде бы позитивными результатами, а закончившейся ростом спекуляции, взрывом наркомании и колоссальными экономическими потерями страны. Однако, предположить, что Генеральный секретарь ЦК КПСС, обладавший огромным политическим опытом, не понимал, к чему приведут его действия по расшатыванию идеологических устоев государства, очернению его истории, ревизии не подлежащих сомнению постулатов, вроде роли СССР в Великой Отечественной войне, попросту невозможно. Под видом «демократизации» и «гласности» планомерно проводилось разрушение не просто социалистического, но и патриотического, мировоззрения граждан, осуществлялось подталкивание их к безусловному принятию так называемых «западных ценностей».
От внешнеполитических просчетах Горбачева, являвших собою, по сути дела, непрерывную череду «безоговорочных капитуляций» перед Соединенными Штатами и странами НАТО, и говорить не приходится. С одной стороны – беззастенчивое предательство всех доверившихся Советскому Союзу стран (от Кубы до Восточной Европы), с другой - моментальное выполнение любых, даже самых вызывающих, самых необоснованных требований «западных партнеров». При этом, если верить воспоминаниям многочисленных высокопоставленных политиков, в те годы представлявших наших «оппонентов» (а почему бы нам им не верить?), сами они порой поражались тому, насколько легко Горбачев шел на уступки, о которых они сами и мечтать не могли, намного превосходя в собственных инициативах самые наглые притязания тех, кто находился с ним за одним переговорным столом. «Он отдавал всё, даже не торгуясь!» - подобная оценка встречается в мемуарах многих западных военных, дипломатов, чиновников тех лет.
В силу этого, конечно же, совершенно неудивительным является факт чуть ли не обожания Михаила Сергеевича со стороны тех, кому он «за здорово живешь» подарил победу в противостоянии, которое они вовсе и не рассчитывали выиграть с такой феноменальной легкостью!
Нобелевская премия мира, множество наград – как государственных, так и полученных от различных НКО, фондов и союзов... По правде говоря, на фоне того презрения, которое существуют по отношению к Горбачеву на его родной земле, все это изрядно смахивает на пресловутые «тридцать сребреников». Что бы там он ни задумывал, начиная свои «перестройку» и «ускорение», в конечном итоге из этого получились хаос, ужас и нищета для миллионов людей, череда региональных конфликтов, часть которых длится по сей день. А также – геополитические изменения в виде создания «однополярного мира» во главе с США, последствия которых наша страна теперь вынуждена преодолевать.
Все это – уже история, которую невозможно не переписать, ни оправдать, ни опровергнуть. Вот поэтому отношение к Михаилу Горбачеву так и останется полярным: одно - у тех, кому он дал власть над миром, и совершенно другое - у тех, чей дом он разрушил.
Александр Харалужный
Подпишитесь на нас
Загрузка...
30
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 февраля 2020, 00:09
|
15 февраля 2020, 19:39
|
13 февраля 2020, 05:24
|
16 февраля 2020, 08:39
|
15 февраля 2020, 03:24
|
14 февраля 2020, 11:09
|
18 февраля 2020, 06:39