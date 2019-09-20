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Михаил Горбачев потребовал лишить державы ядерного оружия через "Нобель"

20 сентября 2019, 19:39  •  155 • Политика
Михаил Горбачев призвал нобелевских лауреатов помочь диалогу о ядерном разоружении.
Лидер Советов Михаил Горбачев заявил, что лауреаты Нобелевской премии мира должны аккумулировать свои усилия в работе по снижению ядерной опасности. Он полагает, что лауреатам следует обратиться к лидерам ядерных держав, чтобы те подтвердили тезис о недопустимости ядерной войны. Следующим шагом станет сокращение и уничтожение ядерных арсеналов, полагает Горбачев.
Отметим, Михаил Горбачев и сам лауреат Нобелевской премии мира. Получил он ее аккурат на пике развала Советского Союза, в 1990 году. Причем предложили Горбачева в качестве соискателя премии представители Германии. Мол, Михаил Горбачев активно выступал за объединение страны - правда, не своей, а немецкой, а теперь должен быть поощрен, полагали в Германии.
Свежее обращение советского президента опубликовано на сайте Горбачев-фонда. Михаил Горбачев говорит, что сегодняшняя ситуация опасна - "рушатся договоры, создаются новые виды вооружения". Он полагает, что происходящее лишь подтверждает: "Политики как будто забыли, что ядерная война недопустима".
"С этим нельзя смириться", - резюмируют Горбачев.
К слову, Михаил Горбачев, чье имя традиционно связывают с провальной перестройкой и бедами 1990-х годов, не стал говорить, кто именно разваливает договоры. Хотя тут самым логичным примером стал бы демарш США с выходом из ДРСМД.
Добавим, как ранее писали "Дни.ру" со ссылкой на Андрея Разина, сейчас Михаил Горбачев не в лучшем состоянии здоровья. И, действительно, на публике последнее время он не появлялся. Хотя в окружении настаивают, что он регулярно бывает в своем фонде.

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