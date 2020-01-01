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Михаил Горбачев - "Комсомольской правде": Не думаю, что дойдёт до войны. У нас одна планета и мы должны на ней научиться жить
01 января 2020, 18:39 • 93 • В России
- ...Алло, Михаил Сергеевич!
- Да.
- Здравствуйте! Это Саша Гамов из "Комсомольской правды". Я вас поздравляю с Новым годом!
- Спасибо! А что ты стеснялся признаться?
Михаил Горбачёв - «КП»: «Не думаю, что дойдёт до войны. У нас одна планета и мы должны на ней научиться жить»
- А я ничего не слышал...
- (От редакции. Сначала Гамов позвонил Горбачёву, но его телефон не отвечал. Потом Горбачев сам перезвонил нашему обозревателю: "Алло! Ты звонил? Это я - Михаил".) Но связь была очень плохая - едва было слышно. Затем Гамов ещё раз позвонил экс-президенту СССР и разговор - наконец - состоялся.)
- Плохая, плохая что-то связь, Михаил Сергеевич. Или у меня, или у вас.
- Серьезно? А я решил биографию уже рассказывать. (смеется) Чтобы ты... (понял, кто звонит).
- Нет, нет! Там какие-то помехи были. Скажите, как вы встретили Новый год?
- Ну, я встретил хорошо - в надежде, что в этом году у меня поправится здоровье.
- А вы из больницы уже вышли? Потому что я волновался - как у вас здоровье?
- Нет, я в больнице все-таки...
- А как отмечали наступление Нового года? С персоналом, или друзья приехали, родственники... Меня вот это интересует. 31 декабря в 12 часов ночи...
- Я преодолел все невзгоды и встретил Новый год в кругу друзей. В узком кругу.
- Ясно.
- Я впервые выбрался из больницы.
- А, вы все-таки на Новый год из больницы уехали.
- Да как уехал? На пару часов.
- Ну, все равно... Скажите, как вы себя чувствуете?
- Вот сейчас у меня настроение - что, может быть, в этом году лучше станет. А пока - с движением (то есть, с ходьбой. - А.Г.) неважно.
- Но, все равно - вы держитесь... Скажите, какие ваши прогнозы, как этот год будет складываться? В международном плане...
- Я думаю, очень много в последнее время, особенно в конце года, было предпринято шагов. И теперь появились надежды, что налаживается понимание.
- Вы имеете ввиду - между Россией и другими странами.
- Вот - я думаю, это началось, какое-то просветление (в мире). И, я думаю, это будет.
Должны все понимать, что мы вместе можем преодолеть многие проблемы. И - в том, что касается экологии, и - что касается... Ну, не буду перечислять. Это все известно вам и всем другим. Поэтому - только вместе.
И, конечно, самое главное - безопасность в мире.
- Вот приходится слышать: возможна "горячая" война. Столько оружия накопилось на планете...
- Я не думаю, что дело дойдёт до войны.
- Вот у вас есть возможность сейчас - с помощью "Комсомольской правды" - обратиться не только к россиянам, но и ко всей планете - нас читают на всей планете. Что бы вы хотели пожелать нам всем?
- Знаешь, я бы хотел повторить известные слова, сказанные, вообще-то, моими предшественниками, которые вот так же были сторонниками сотрудничества и сохранения мира. У нас одна планета и мы должны на ней научиться жить. Терпение, уважение...
- Ясно. Скажите, вот вам, может быть, что-то принести в больницу надо? Что-то... Передачу какую-то или что?
- Не, не надо ничего. Сегодня за ночь - и вчера, и сегодня - ко мне поступило 40 звонков. И я очень, очень этим тронут. Люди слушают, люди хотят слышать. И я буду преодолевать все и держаться.
- Понятно. А кто звонил вам, скажите? Вот 40 звонков... Кто это, что за люди?
- В основном, знакомые мои.
- Ну, там политики были?
- Были.
- Что они говорят? Какие пожелания, в основном, вам?
- Возвращаться надо скорей на работу. (Имеется ввиду "Горбачев-фонд". - А.Г.) А я говорю: я от работы не ушёл, я и сейчас продолжаю работать.
- Над чем вы сейчас работаете, Михаил Сергеевич?
- В основном это - выпуски книг и встречи с людьми, которые хотят обеспечить стремление к миру. Я поддерживаю их.
- Михаил Сергеевич, ну, я желаю вам выздоровления окончательного.
- Спасибо, что позвонил. Мне это очень приятно. Всего доброго.
- Я вас обнимаю. С праздником!
- А я желаю удачи в делах. Я уважаю, кстати, прессу. Без неё нам - никуда. Но надо прессой владеть (то есть, распоряжаться.- А.Г.) правильно и относиться к ней правильно. И тем, кто пишет, и тем, кто читает.
- Хорошо, Михаил Сергеевич. Ждём ваших следующих книг. О чем они будут?
- Будут! Будут...
- Понял. Спасибо.
- До свидания.
- До свидания. Выздоравливайте.
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