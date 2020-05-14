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Михаил Фрадков переназначен директором РИСИ

14 мая 2020, 01:55  •  222 • Политика
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Фрадкова директором Российского института стратегических исследований (РИСИ). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 13 мая.
«Назначить Фрадкова Михаила Ефимовича директором федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стратегических исследований», освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
Изначально на эту должность Фрадков был назначен 4 января 2017 года. С 2004 по 2007 годы он возглавлял правительство России, а с 2007 по 2016 год Фрадков был директором Службы внешней разведки. Также, с апреля 2004 по октябрь 2016 года являлся постоянным членом Совета безопасности.
Российский институт стратегических исследований — крупный научно-исследовательский и аналитический центр, учрежденный президентом Российской Федерации 29 февраля 1992 года. РИСИ занимается информационным обеспечением политических и социально-экономических процессов, определяет способы урегулирования кризисных ситуаций, противодействует фальсификации истории и исследует вопросы обеспечения национальной безопасности для администрации президента РФ, Совета Федерации и Государственной думы, министерств и ведомств.
22 апреля Путин назначил Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета РФ. До этого, с марта 2017 года, он был руководителем Главного следственного управления СК России.

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