Михаил Ефремов отрёкся от оппозиции: "Ничего не имею против личности Путина"

Актёр Михаил Ефремов официально заявил, что никакой политики в деле против него нет, а затем отрёкся от оппозиции. Политическое заявление артиста передал его адвокат Эльман Пашаев.

Юрист сообщил, что ему постоянно звонят журналисты с Украины и спрашивают, не связано ли дело Ефремова с голосованием за поправки в Конституцию России и не является ли дело о ДТП с участием артиста политическим? Адвокат передал все эти слова своему подзащитному, а затем процитировал ответ Ефремова.

Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина, - заявил артист.

Он добавил, что помнит, в каком упадке была культура раньше. Поэтому у него нет повода плохо относиться к президенту России. Также Ефремов подчеркнул, что ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер пьяным за руль не просил. Ответственным за происшествие артист считает только себя.

Что касается стихотворений с критикой в адрес властей, которые Ефремов читал на канале "Гражданин поэт", артист заявил, что это чужие стихи, а он просто читал их за деньги. Актёр подчеркнул, что это его работа, поэтому он даже не задумывался о том, что это чей-то инструмент.