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Михаил Делягин рассказал о засекреченной позиции Минфина по QR-кодам

13 декабря 2021, 22:30  •  156 • Политика
Что потеряет страна с введением QR-кодов с точки зрения экономики? Ответ на вопрос Юрий Пронько искал вместе с Михаилом Делягиным.
Как известно, один из так называемых законопроектов о QR-кодах Госдума сняла с рассмотрения: по крайней мере, пока коды в транспорте на федеральном уровне вводить не будут. Ещё один проект закона о "куаркодизации" страны обсудят 16 декабря. А пока в эфире программы "Царьград. Главное" депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин рассказал, как он пытался выяснить, какие потери грозят России в случае принятия нормы с финансово-экономической точки зрения.
Запрос Михаил Делягин направил в Министерство финансов России. Однако сведения, как отметил собеседник Юрия Пронько в программе "Царьград. Главное" на "Первом русском", оказались засекречены:
Я запросил в Минфине информацию. Мол, дорогие друзья, а каковы последствия для бюджета России в случае принятия этих норм? Они мне прислали, естественно, не то, что я запрашивал, а справочку про последствия для транспорта. Что называется, засекретили сразу. Но и последствия для транспорта ужасны. Сразу становится понятно, что все транспортные компании придут в Минфин с формулировкой: если вы нас убиваете, значит, платите компенсацию.
Безусловно, платить лишние деньги Минфину не хочется, продолжил Делягин. Но и Минтрансу не хотелось бы нести убытки.
В результате нашла коса на камень. И, соответственно, нужно было какую-то косточку людям кинуть, - сказал Делягин.

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