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Михаил Делягин рассказал о засекреченной позиции Минфина по QR-кодам
13 декабря 2021, 22:30 • 156 • Политика
Что потеряет страна с введением QR-кодов с точки зрения экономики? Ответ на вопрос Юрий Пронько искал вместе с Михаилом Делягиным.
Как известно, один из так называемых законопроектов о QR-кодах Госдума сняла с рассмотрения: по крайней мере, пока коды в транспорте на федеральном уровне вводить не будут. Ещё один проект закона о "куаркодизации" страны обсудят 16 декабря. А пока в эфире программы "Царьград. Главное" депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин рассказал, как он пытался выяснить, какие потери грозят России в случае принятия нормы с финансово-экономической точки зрения.
Запрос Михаил Делягин направил в Министерство финансов России. Однако сведения, как отметил собеседник Юрия Пронько в программе "Царьград. Главное" на "Первом русском", оказались засекречены:
Безусловно, платить лишние деньги Минфину не хочется, продолжил Делягин. Но и Минтрансу не хотелось бы нести убытки.
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