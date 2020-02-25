Михаил Делягин рассказал, чем ему запомнился последний Маршал СССР Дмитрий Язов

В Москве в возрасте 95 лет умер Маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны РФ. Причиной смерти стала тяжёлая и продолжительная болезнь. О том, чем запомнился последний Маршал СССР, рассказал экономист и политолог Михаил Делягин.

"Всем он памятен участием в ГКЧП в качестве последнего министра обороны СССР, а мне - тем, что командовал КДВО во время моей службы там", - написал эксперт в своём Telegram-канале.

В связи со смертью легендарного маршала военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец обнародовал "вырезанные" фрагменты интервью, которое дал Язов накануне своего юбилея. В них он рассказал о Михаиле Горбачёве, ГКЧП, Борисе Ельцине и Владимире Путине. Свои откровения маршал "завещал" опубликовать после его смерти, что и было сделано.

По словам Язова, Горбачёв развалил СССР, несмотря на протесты людей, потому что был уверен - "народ проглотит". А Ельцин и его соратники использовали ГКЧП в качестве "пугала", чтобы застращать народ и дорваться до власти.