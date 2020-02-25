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Михаил Делягин рассказал, чем ему запомнился последний Маршал СССР Дмитрий Язов
25 февраля 2020, 23:54 • 74 • Политика
Умер Маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Экономист и политолог Михаил Делягин поделился своими воспоминаниями о последнем Маршале СССР.
В Москве в возрасте 95 лет умер Маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны РФ. Причиной смерти стала тяжёлая и продолжительная болезнь. О том, чем запомнился последний Маршал СССР, рассказал экономист и политолог Михаил Делягин.
В связи со смертью легендарного маршала военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец обнародовал "вырезанные" фрагменты интервью, которое дал Язов накануне своего юбилея. В них он рассказал о Михаиле Горбачёве, ГКЧП, Борисе Ельцине и Владимире Путине. Свои откровения маршал "завещал" опубликовать после его смерти, что и было сделано.
По словам Язова, Горбачёв развалил СССР, несмотря на протесты людей, потому что был уверен - "народ проглотит". А Ельцин и его соратники использовали ГКЧП в качестве "пугала", чтобы застращать народ и дорваться до власти.
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