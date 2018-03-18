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Михаил Делягин после голосования послал всех несогласных в лес
18 марта 2018, 16:39 • 111 • Политика
Известный экономист дал жесткий ответ оппозиционерам и провокаторам на выборах президента России.
Известный экономист Михаил Делягин сообщил, что проголосовал на выборах президента России. Он не стал скрывать, за кого отдал свой голос.
А после этого ответил очень жестко всем провокаторам и оппозиционерам действующей власти. "А кому что не так - веселого бисексуального джоггинга в лесных массивах столицы!" - написал он у себя в соцсетях, где разместил свой избирательный бюллетень.
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