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Михаил Делягин после голосования послал всех несогласных в лес

18 марта 2018, 16:39  •  111 • Политика
Известный экономист дал жесткий ответ оппозиционерам и провокаторам на выборах президента России.
Известный экономист Михаил Делягин сообщил, что проголосовал на выборах президента России. Он не стал скрывать, за кого отдал свой голос.
А после этого ответил очень жестко всем провокаторам и оппозиционерам действующей власти. "А кому что не так - веселого бисексуального джоггинга в лесных массивах столицы!" - написал он у себя в соцсетях, где разместил свой избирательный бюллетень.

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