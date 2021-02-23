Михаил Делягин пообещал России войну

Политолог Михаил Делягин заявил о том, что Россия ведёт информационную войну с США. Поэтому стоит ожидать кибератак по инфраструктуре страны.

США развязали информационную войну против России. Об этом заявил публицист Михаил Делягин.

По мнению политолога, попытка организации на территории России уличных беспорядков потерпела крах. Поэтому не исключено, что в ближайшее время западные хакеры организуют кибератаки на инфраструктуру России.

Делягин не может сказать, кто одержит верх в борьбе, потому что "креативный класс" в России якобы идентифицирует себя с Западом, а не с Москвой. Это создаёт дополнительные риски.

"Даже в информационной войне поставить нечего. А от неё может быть переход на полноценную кибернетическую войну", - заявил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Кибератаки могут спровоцировать техногенные аварии, которые не все свяжут с внешним воздействием. Речь идёт о проблемах в работе канализации, очистных сооружений, перебоях с теплом, светом, газом, нарушениях в работе транспорта и так далее.

Как ранее заявил в интервью РИА ФАН военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, борьба за Севморпуть между Россией и странами Запада может спровоцировать новую мировую войну.

Россия считает, что Севморпуть полностью принадлежит ей, ибо маршрут пролегает в её территориальных водах. США это не нравится, так как они считают маршрут "общемировым достоянием".

Американцы уже приступили к милитаризации Арктики, перебрасывая самолёты и корабли к Аляске. Поэтому Россия вынуждена реагировать, формируя новые подразделения, строя базы, реанимируя аэродромы и адаптируя технику для суровых арктических условий.

"Если когда-нибудь случится новая мировая война, то одной из её причин может послужить как раз ожесточённая борьба за обладание этим стратегически важным маршрутом и Арктикой в целом", - прогнозирует Баранец.