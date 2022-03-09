Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу П...
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
Обыск в штабе "Правового сектора"* вскрыл большой секрет НАТО
Главная / Политика

Михаил Делягин показал, как Белый дом сдала собственная разведка

09 марта 2022, 06:00  •  132 • Политика
Депутат Госдумы Михаил Делягин в собственном Telegram-канале рассказал, как директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс указала на политический промах Вашингтона.
Дело в том, что глава Национальной разведки Соединённых Штатов имела наглость заметить, что отказ от русской нефти окажет на экономику России лишь незначительное воздействие. Похоже, данные санкции направлены скорее против американских потребителей, а не на русских нефтяников, считает Делягин.
"Строго говоря, отказ был формальной фиксацией уже случившегося: с 19 по 25 февраля импорт российской нефти был сведён США до нуля", - заметил депутат.
Даже с прошлогодним ростом объёма поставляемой в США русской нефти её доля не превышала 3% импорта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


132
Источник
Похожие новости
09 марта 2022, 00:10
Маски сброшены: США делают всё, чтобы не допустить попадания к России биоисследований из Украины
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете - эксперты
09 марта 2022, 00:10
Но ведь обещали Украине: Польша нашла, кому спихнуть все свои истребители МиГ-29
09 марта 2022, 02:30
Премьер Пакистана в ответ на требование пойти против России: "Мы вам рабы, что ли?"
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские военные
09 марта 2022, 02:30
Под дулом автомата: На Украине пророссийские политологи начали извиняться на камеру
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 марта 2022, 00:10
Маски сброшены: США делают всё, чтобы не допустить попадания к России биоисследований...
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете...
09 марта 2022, 00:10
Но ведь обещали Украине: Польша нашла, кому спихнуть все свои истребители МиГ-29
09 марта 2022, 02:30
Премьер Пакистана в ответ на требование пойти против России: "Мы вам рабы, что л...
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2022, 09:21
Как разрывали Россию на высшем уровне: Онемел даже президент США
03 марта 2022, 17:50
Эксперт из России открыл британцам правду в эфире "Би-би-си": Итог оказался неожиданным
05 марта 2022, 02:15
"Сильнейшая Волноваха": Зеленскому передали привет из 1943 года
03 марта 2022, 06:30
"Места не останется": Эксперт назвал последствия отказа британцев от ультиматума Рогозина
07 марта 2022, 19:35
Тонкости доставки оружия: Венгрия за несколько часов перестала быть партнёром России
02 марта 2022, 14:00
Что произойдёт на Украине в ближайшее время. Обзор текущего момента и прогноз
07 марта 2022, 00:20
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.