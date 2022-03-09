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Михаил Делягин показал, как Белый дом сдала собственная разведка
09 марта 2022, 06:00 • 132 • Политика
Депутат Госдумы Михаил Делягин в собственном Telegram-канале рассказал, как директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс указала на политический промах Вашингтона.
Дело в том, что глава Национальной разведки Соединённых Штатов имела наглость заметить, что отказ от русской нефти окажет на экономику России лишь незначительное воздействие. Похоже, данные санкции направлены скорее против американских потребителей, а не на русских нефтяников, считает Делягин.
"Строго говоря, отказ был формальной фиксацией уже случившегося: с 19 по 25 февраля импорт российской нефти был сведён США до нуля", - заметил депутат.
Даже с прошлогодним ростом объёма поставляемой в США русской нефти её доля не превышала 3% импорта.
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