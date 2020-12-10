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Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими

10 декабря 2020, 01:00  •  26 • Политика
Экономист Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими. Он вспомнил об инциденте, который вызвал у него особое возмущение. Речь о странном шаге одного из московских филиалов государственного бюджетного учреждения "Жилищник" - управления по Таганскому району столицы. Недавно поступила информация, что "Жилищник" арендует самолёт для доставки в город дворников из Киргизии: "Лишь бы не давать работу москвичам!"
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько задал гостю программы "Царьград. Главное" экономисту Михаилу Делягину вопрос о проблеме падения реальных доходов населения в России. Он попросил эксперта объяснить, почему наметилась столь тревожная тенденция.
Ведущий подчеркнул, что данное сокращение наблюдается уже шесть лет подряд. При этом Росстат сообщает, что средние номинальные зарплаты растут.
Однако когда простые жители страны слышат эти победные реляции, с их стороны раздаются крайне возмущённые возгласы, что вполне понятно и закономерно, заметил Пронько.
Воровать надо меньше - и всё будет в порядке. Ещё нужно давать людям работу, - подчеркнул Делягин.
Он вспомнил об инциденте, который вызвал у него особое возмущение. Речь о странном шаге одного из московских филиалов государственного бюджетного учреждения "Жилищник" - управления по Таганскому району столицы. Недавно поступила информация, что "Жилищник" арендует самолёт для доставки в город дворников из Киргизии.
То есть чиновники готовы фрахтовать самолёты, лишь бы не давать работу москвичам, русским, самим гражданам России! Они фактически вымаривают население! - не сдержался экономист, перейдя на повышенный тон.
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