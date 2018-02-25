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Михаил Делягин: МОК попытается отнять у российских хоккеистов их золотую медаль
25 февраля 2018, 20:09 • 4797 • Политика
В беседе с корреспондентом телеканала Царьград писатель и экономист Михаил Делягин высказал опасение, что Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен так просто "спускать" российским хоккеистам победу над Германией в финале ОИ-2018.
Российский публицист Михаил Делягин прокомментировал победу сборной "олимпийских атлетов из России" в турнире по хоккею на ОИ-2018. По мнению эксперта, основную опасность сейчас представляет МОК.
Спортивные функционеры явно недовольны громкой победой "Красной машины", а потому, вполне вероятно, попытаются отнять у "атлетов из России" их честно завоеванную золотую медаль.
В любом случае, даже если заявка чешской сборной и не будет использована для того, чтобы "отменить" победу России, МОК не имеет недостатка в способах ударить по отечественному спорту еще по какому-то направлению. В конце концов, при желании всегда можно "обнаружить" допинг в пробе какого-нибудь из наших хоккеистов.
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