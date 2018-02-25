Михаил Делягин: МОК попытается отнять у российских хоккеистов их золотую медаль

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В беседе с корреспондентом телеканала Царьград писатель и экономист Михаил Делягин высказал опасение, что Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен так просто "спускать" российским хоккеистам победу над Германией в финале ОИ-2018.

Российский публицист Михаил Делягин прокомментировал победу сборной "олимпийских атлетов из России" в турнире по хоккею на ОИ-2018. По мнению эксперта, основную опасность сейчас представляет МОК.

Спортивные функционеры явно недовольны громкой победой "Красной машины", а потому, вполне вероятно, попытаются отнять у "атлетов из России" их честно завоеванную золотую медаль.

"Просто позора для России не удалось, поэтому они не будут допускать празднования. Так называемые чешские хоккеисты уже объявили, что им что-то не нравится в судействе. Это, вообще-то говоря, может явиться основанием для МОК, чтобы попытаться отнять у наших хоккеистов золотые медали и отдать их кому-нибудь еще", - заявил публицист в беседе с корреспондентом Царьграда.

В любом случае, даже если заявка чешской сборной и не будет использована для того, чтобы "отменить" победу России, МОК не имеет недостатка в способах ударить по отечественному спорту еще по какому-то направлению. В конце концов, при желании всегда можно "обнаружить" допинг в пробе какого-нибудь из наших хоккеистов.

"Понимаете, когда вы общаетесь с мерзавцами, то нужно ожидать любой подлости. Когда вы общаетесь с животными, нужно быть готовым к тому, что они будут вести себя как животные, а не как люди. Людей на той стороне нет, нам это за последние годы очень убедительно продемонстрировали", - подводит итог Михаил Делягин.