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Михаил Делягин дал лучший совет всем чиновникам: "Вы сначала постелите соломки"

20 декабря 2021, 12:05  •  75 • Политика
Экономист Михаил Делягин дал лучший совет всем чиновникам, размышляя о непопулярных решениях. "Вы сначала постелите соломки", - сказал Делягин.
Экономист Михаил Делягин в эфире "Первого русского" дал лучший совет разработчикам управленческих решений, которые могут затронуть всю Россию или даже всё человечество. Сейчас, отметил Делягин, создаётся слишком много рисков, которые могут привести к бунтам. Речь идёт о принимаемых непопулярных решениях.
Ясно, что такие непопулярные решения могут быть необходимы. Но если вы осознаёте, что они нужны, значит, нужно всё просчитать на 100 шагов вперёд:
В конце концов, ножом можно резать хлеб, а можно резать людей. Но это точно такой же этически нейтральный инструмент, просто нужно создать систему ограничения и систему регулирования, - сказал Михаил Делягин, беседуя с Юрием Пронько.
Регулирование нужно во всех сферах деятельности. Никто этого не отрицает. Но и ошибки, связанные с регулированием, очень часто совершаются глупые и недопустимые:
Точно так же климатические мошенники, которые учинили сейчас в Европе энергетический кризис, забегают вперёд, - привёл пример Делягин в эфире программы "Царьград. Главное". - Ребята, альтернативная энергетика - это чудесно. Просто вы сначала подумайте, найдите технологические решения, а уже потом тиражируйте их. А не сначала тиражируйте в надежде, что лет через 30 "мы что-нибудь придумаем". То же самое и здесь - вы сначала постелите соломки, а потом уже прыгайте. А точнее, других сталкивайте.

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