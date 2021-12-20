Михаил Делягин дал лучший совет всем чиновникам: "Вы сначала постелите соломки"

Экономист Михаил Делягин дал лучший совет всем чиновникам, размышляя о непопулярных решениях. "Вы сначала постелите соломки", - сказал Делягин.

Экономист Михаил Делягин в эфире "Первого русского" дал лучший совет разработчикам управленческих решений, которые могут затронуть всю Россию или даже всё человечество. Сейчас, отметил Делягин, создаётся слишком много рисков, которые могут привести к бунтам. Речь идёт о принимаемых непопулярных решениях.

Ясно, что такие непопулярные решения могут быть необходимы. Но если вы осознаёте, что они нужны, значит, нужно всё просчитать на 100 шагов вперёд:

В конце концов, ножом можно резать хлеб, а можно резать людей. Но это точно такой же этически нейтральный инструмент, просто нужно создать систему ограничения и систему регулирования, - сказал Михаил Делягин, беседуя с Юрием Пронько.

Регулирование нужно во всех сферах деятельности. Никто этого не отрицает. Но и ошибки, связанные с регулированием, очень часто совершаются глупые и недопустимые: