Михаил Дегтярёв - о встречах с хабаровчанами: Водители мне посигналили. Остановились на обочине, поговорили и о Фургале, и о том, как будем жить дальше

Как мы уже сообщали, в субботу, 25 июля, Михаил Дегтярев отправился на автомобиле в свою первую рабочую поездку по краю - об этом он подробно рассказывает сам и даже присылает в редакцию снимки.

А сегодня - интервью-репортаж о том, как проводит врио губернатора воскресенье, 26 июля...

- ...Алло, Михаил Владимирович, а вы где сейчас находитесь?

- На пути из поселка «Заветы Ильича» в Хабаровск.

- То есть, ваша командировка заканчивается?

- Да. Двигаемся на рабочее место.

- Понятно. У вас голос немножко, с одной стороны, уставший, с другой - такой, чувствуется удовлетворение. Вы довольны поездкой?

- Доволен. Пообщался с людьми.

- Что вы увидели? Что вы услышали?

- Просмотрел школы, больницы, был на ТЭЦ в Советской Гавани, в Ванино побывал, понаблюдал, как отгрузку угля ведут.

На них очень много жалоб - на порт Ванино. Он старый, дедовский способ погрузки на балкеры угля, это неприемлемо. Много пыли.

25 июля, Михаил Дегтярев отправился на автомобиле в свою первую рабочую поездку по краюФото: Личный архив

И ещё увидел современный второй терминал, там технологии хорошие в целом. Хотя тоже есть проблемы.

В Ванино мы обогнали несколько десятков машин, водители мне посигналили, я дал команду остановиться.

Остановились, поговорили прямо на обочине с людьми. Многое услышал. Записал. Поговорили о бывшем губернаторе, о его судьбе. О том, как будем жить дальше.

Михаил Дегтярёв - о своей встрече с хабаровчанами.Александр ГАМОВ

- А что конкретно говорили о бывшем губернаторе и его судьбе?

- Я просто еще раз людям сказал, что я с Сергеем Ивановичем Фургалом однопартиец и товарищ. И вся история, в которую он попал, меня очень сильно беспокоит. Задержание его повергло в шок. Я, как должностное лицо, не могу вмешиваться ни в следственные действия, ни в судебное разбирательство. Поэтому я просто ему желаю удачи в суде.

А партия (ЛДПР. - А.Г.) окажет ему всяческую поддержку в Москве. Этим лично Владимир Жириновский занимается.

Продукты ему передают, юридическая помощь оказывается...

То есть - чтобы все понимали - здесь два момента, два подхода, если говорить о моем отношении к этой теме.

Первый момент – судьба Сергея Фургала, защита партией его доброго имени. И второе – мои должностные обязанности.

Моя задача - сохранить управляемость в регионе, держать экономику, работать с федеральным центром по бюджету - во всех программах, нацпроектах.

И плюс - текущие вопросы: подготовка к зиме, первое сентября, эпидемиологическая обстановка.

Кстати, из Ванино я связался по мобильному телефону с Анной Поповой – это главный санитарный врач России. Предварительно мы с ней обсудили, что, в принципе, две смены детских лагерей мы можем, наверное, успеть запустить в августе в Хабаровском крае. Открыть лагеря, разумеется, по всем рекомендациям Роспотребнадзора.

Детям надо оздоровиться, отдохнуть перед учебным годом. Эпидемиологическая обстановка именно в этой части нам это, в принципе, позволяет. Потому что рисков больше, когда ребенок дома, а родители работают. И ребенок без присмотра. Лучше, если ребенок - в организованной группе, под присмотром санитарных всех врачей, преподавателей.

Фото: Личный архив

Так что, будем принимать решение в ближайшие дни в положительном ключе в эту сторону - по детскому отдыху.

- Вернусь к Фургалу. Вы вроде как сказали, что поддерживаете требования протестующих, чтобы суд был открытым и проводился в Хабаровске, правильно?

- Немножко здесь не так. Сложно мне это все комментировать. А своё личное мнение, как человек, я людям высказал, что считаю, что суд мог бы быть открытым.

- Понятно. Я еще раз перезвоню вам. А то связь опять уходит...

(Продолжение следует.)

Михаил Дегтярев: «Вот, еду из Хабаровска в Ванино. Какие митинги? Какие выходные?».Александр ГАМОВ

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