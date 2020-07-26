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Михаил Дегтярев вышел к народу в Хабаровске и отказался возглавить митинг
26 июля 2020, 18:30 • 108 • В России
Твердо пообещав не выходить к ежедневным хабаровским митингам, и.о. губернатора Михаил Дегтярев все-таки пошел в народ.
Это случилось около 23.00 по местному времени, когда людей на площади почти не осталось. Но те, кто дождался Дегтярева, не разорвали, как грозили скептики, назначенца «на сотню маленьких губернаторов», а задавали спокойные, житейские вопросы.
Что, видимо, стало для Дегтярева сюрпризом.
- Моя пресс-служба сейчас перелопачивает сообщения - угрозы смерти мне и моим детям, и оставляют ваши, самые насущные обращения. Наверняка до вашего доберемся и посмотрим, — почти пожаловался губернатор.
Дегтярев, заметим, держался спокойно.
Лишь однажды он нервно заметил:
- Социальной дистанцией здесь, конечно, не пахнет.
И получил от хабаровчан колкий ответ:
- Ничего страшного, все равно мы все попадем в рай.
На вопрос – готов ли он, как соратник Фургала, возглавить следующий субботник, Дегтярев ответил:
- Людей уважаю и не боюсь, но митинги возглавлять неприлично.
А потом заговорил о задуманной им «прямой демократии».
- Всех активных буду подтягивать к прямой демократии для общения с народом. – заявил губернатор. - Кто книжку мою не прочитал «От самодержавия личности к самодержавию императора», я привезу, раздам, будете понимать ход моих мыслей.
Когда глава края попрощался с протестующими, у них от нахлынувших чувств случилась небольшая драка. Сдали нервы. Полиция всех быстро успокоила.
Но в любом случае, Михаил Дегтярев смог заставить себя выйти к людям и получил позитивный опыт.
Крики «Миша, выходи» теперь стихнут. Люди будут относится к губернатору-варягу, рискнувшего выйти к ним, чуть теплее. И кто знает, возможно, возглавив в ближайшую субботу еженедельное шествие, Дегтерев покорит Хабаровск?
Хабаровчане остановили Дегтярева посреди дороги.Врио мэра Хабаровска ответил местным жителям, что готов к диалогу
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