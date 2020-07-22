Михаил Дегтярев: «Президент любит хабаровчан. Но чиновники многое до него не доносили»

«ТРИ МАШИНЫ ПОСИГНАЛИЛИ И ОДНА ДЕВУШКА ПОКАЗАЛА НЕПРИСТОЙНЫЙ ЖЕСТ»

- С приездом, Михаил Владимирович, на горячую во всех смыслах хабаровскую землю.

- (указывая на вибрирующую пачку сотовых телефонов) После опубликования указа у меня за два часа было две тысячи звонков. Не отвеченных. 1600 – в WhatsApp. 500 – в Телеграме. И 200 СМС. Часть не разобрал до сих пор. Там начиная с фонда «Сколково», заканчивая Народным фронтом. И крупные банки, компании, которые вкладывают деньги в наш регион. Выписываю себе в блокнот, доверить никому не могу. Это только второй день губернаторства. А еще звонки по правительственной связи. А еще Инстаграм. Там, говорят, у меня буря.

- Да там интересно.

- Десятки тысяч сообщений.

- Там вас ругают, на чем свет стоит. Говорят – ваша первая ошибка. Не обращение к хабаровчанам, а видео – как вас назначает Путин…

- А кого я должен был разместить? Папу Римского, что ли?

- Ну ждали что-то вроде: Я люблю вас, хабаровчане! Привет, Хабаровск!

- Нравиться надо делами, а не постами в Инстаграме. Я разместил официальный сюжет крупнейшего телеканала мира – Первого канала, где президент мне доверил руководить Хабаровским краем. Я считаю это абсолютно нормальным. Это первая реакция. Я вообще по психотипу человек очень спокойный. Меня оскорблениями вывести из себя сложно. Я двадцать лет в публичной политике. Прошел такие митинги, которые многим и не снились. В том числе за рубежом. И, разумеется, в Москве. И в родной Самаре. Везде был. И с людьми умею разговаривать. Но манипулировать собой я никогда не дам.

- А что такое – манипулировать собой?

- Вот эти крики: выйдите вперед!

Михаил Дегтярев и корреспондент Комсомолки Владимир Ворсобин.Фото: Владимир ВОРСОБИН

- А выйти, поговорить – разве это манипуляция?

- Я уже два дня разговариваю с людьми. В Общественной палате был. По улице прогулялся. Повторяю: манипуляция – это когда высшему должностному лицу в субъекте федерации несколько сот, даже тысяч человек говорят: «Выходи!» Это что такое? У нас в крае, с учетом трудовых мигрантов, туристов, полтора миллиона человека. И что? У меня полная приемная людей. Я должен бросить свои должностные обязанности? Нет.

- На 15 минут не можете?

- Нет, ребята, я сразу заранее говорю: я к людям выходил и буду выходить. Но не когда мне под окнами горланят: «Выходи, Дегтярев!» Это вообще некультурно, неуважительно. Я считаю, всю эту энергию нужно пустить на волонтерскую деятельность. Сотни людей потратили свои лучшие часы вечернего времени, вместо того, чтобы помочь близким, позвонить бабушке, съездить с детьми к дедушке, посетить свои дачи - на какой-то крик под окнами. Нерационально.

- Вы сейчас говорите им обидную вещь: политика это не ваше, займитесь своими заботами.

- Но иначе это нерационально. А эмоции можно выразить по-другому – в соцсетях, например. Да, я читал негативные комментарии. Но это не все люди. Не все хабаровчане. Далеко не все.

- На митингах гудит весь город…

- Как же весь город?! Я шел пешком, меня видели водители. Сотни машин. Сотни! И меня можно было узнать - идет какой-то человек, и все останавливаются. Кто-то селфи сделать, кто-то поговорить. Но за всю 25-минутную прогулку только три автомобиля посигналили. И одна девушка показала мне не очень пристойный жест.

- Как она могла! Губернатору!

- Но я хочу этой девушке передать, во-первых, что это неприлично. Во-вторых, что я с удовольствием с ней пообщаюсь, если у нее какие-то есть сложности с органами власти, с правоохранителями. Пусть обратится, напишет. Пометка в конце, если будет: «Я та, которая вам показала непристойный жест на пешеходном переходе на вашей первой прогулке на работу», - я пойму, что это она.

«КАДРЫ ЗАДЕРЖАНИЯ ФУРГАЛА МЕНЯ ТОЖЕ ПОВЕРГЛИ В ШОК»

- Михаил, спасибо вам за комплимент «Комсомольской правде». Вы принародно заявили, что перед поездкой сюда смотрели наши репортажи, и они многое вам дали...

- Да, я готовился к работе. Морально. Видел по вашим репортажам, что тут будут недовольные моим назначением... Но я к этому очень спокойно отношусь.

- Почему по-вашему взорвался Хабаровск?

- А может быть, я на месте людей среагировал бы так же. Я их очень хорошо понимаю. Кадры - как задержали Сергея Ивановича Фургала, меня тоже повергли в шок. Когда моего соратника по партии просто сажают в «воронок», отправляют в Москву. Это больно. Но я не комментирую ход уголовного дела. Это дело следствия.

- Но люди, которых вы понимаете, у вас за окном, а вы не хотите выйти. Они защищают человека, который был вашим другом.

- Лучшим способом защиты Сергея Ивановича сейчас - всем работать. Партия будет Фургалу оказывать поддержку. А в митингах я смысла не вижу… Надо социальную дистанцию соблюдать, а на митинге никакой дистанцией и не пахло. Я же посмотрел из окна приемной. Мои окна в рабочем кабинете выходят на другую сторону. Как оказалось.

«МОЯ БИОГРАФИЯ ПРОСВЕЧЕНА ДВАДЦАТЬ РАЗ»

- Вы сколько раз были в Хабаровске?

- Четыре.

- Со стороны кажется, что ваше назначение - большая кадровая авантюра. Четыре раза вы были в этом городе. У вас нет опыта в управлении. Тут даже жестче говорят: человек нигде не работал. Мол, депутат Госдумы – это не работа.

- Большое заблуждение. Мои компетенции жители хабаровского края оценят позже. Но президент их уже оценил. Руководить отраслевым комитетом четыре года – это очень тяжелая ежедневная работа. Я лично взаимодействовал с пятью ведомствами, - Минспорт, Ростуризм, Росмолодежь, Министерство образования и просвещения.

Вице-премьеры – Голодец, Мутко, Чернышенко. Все финансовые отчисления в регионы по этим направлениям – проходили через мой стол. Соответственно, с финансовым блоком у меня прекрасные отношения. Со всеми я знаком лично. От министра финансов до министра экономики и вице-премьеров.

- У вас была мысль отказаться от этого назначения?

- Не было. Как только я узнал, что президент принял решение, я мгновенно согласился. По многим причинам. Во-первых, потому что Сергей Иванович Фургал – мой однопартиец. И жители края оказали доверие партии дважды – на выборах его как губернатора и на выборах в Заксобрание и Хабаровской гордумы. А это накладывает ответственность на партию за регион. А я вхожу в президиум ЛДПР – это высший орган, политбюро. Вы знаете мою биографию.

- Да, конечно.

- Она просвечена двадцать раз. К тому же это вызов лично мне. А я, как спортсмен бывший, вызовы люблю. Даже комитет, которым я руководил, это был вызов с той точки зрения, что в нем сплошные олимпийские чемпионы. Слава Фетисов – первый зам мой был.

«Я НЕ СВЯЗАН С МЕСТНЫМИ ГРУППАМИ. ЭТО ХОРОШО»

- Здесь есть одна такая тенденция, вы ее поймете со временем – когда говорят: «У меня хорошие связи в Москве», здесь это слышится по-другому.

- Я понимаю.

- Здесь Москву не любят.

- Я смещаю акцент. Я хочу вернуть величие и гордость Хабаровскому краю. Потому что будем откровенны - президент, он как гарант, любит жителей Хабаровского края, уважает, хочет помочь. Но чиновники многое до него не доносили.

- Почему?

- А вот это вопрос политического, может быть, веса губернатора. Конструкции власти. И личной связи и пробивных способностей.

- То есть, предыдущему губернатору не хватало лоббистских способностей?

- Я не буду критиковать, но это факт. Из моего кабинета, мои просьбы чиновники хорошо воспринимают.

- А почему вы так уверены, что вас не постигнет такая же судьба, как вашего предшественника? Когда все утихнет, вы станете обычным губернатором, который будет получать денег на регион, как все?

- Я убежден, что конструкция, когда в региональную власть приходят люди, получившие опыт работы на федеральном уровне в Москве, оптимальная. И без наработанных личных связей на уровне федерального правительства, администрации президента, силовых ведомств, просто вырасти с места до губернатора и потом все наладить, вы потратите на это пять-шесть лет жизни.

- Но у Фургала были такие же связи, такой же опыт.

- Объясняю. Депутатов 450, председателей комитетов 25. Это большая разница, правда? Есть еще государственный протокол. И председатель Комитета занимает там очень высокую позицию. Я обещаю, что все свои связи и наработки брошу на благо жителей Хабаровского края. Кстати, все хотят сюда приехать, помочь. Я разбираю эти 1600 смс, кого только нет.

- Местным это не понравится. Они говорят, мы тут сами без чужаков справимся. Кстати, вы единственный губернатор-варяг за 30-летнюю историю Хабаровска.

- И хорошо. Я не связан с местными финансово-промышленными группами, с подпольными структурами, мне абсолютно фиолетово биографии и заслуги некоторых чиновников, которые тут под моим началом будут работать. Если они плохо будут работать, жалобы будут, за них будут просить большие люди из криминала, из бизнеса, - это все абсолютно не интересно. Я буду принимать решения, исходя из собственного понимания. На месте человек или нет.

Президент, это понимая, видимо, остановил выбор на моей скромной кандидатуре. Он человек очень опытный. Владимир Владимирович величайший политик современности. Не в России, а вообще на планете. Факт? Факт.

«НА МОЕМ ХОЛОДИЛЬНИКЕ ПЯТИТЫСЯЧНАЯ КУПЮРА»

- А вы не жалеете, что однажды в интервью рассказали о своем холодильнике. Мол поменяли магнитик с изображением доллара на рубль, установили крест православный и теперь продукты не портятся. Это теперь популярный в Хабаровске мем.

- Я поправлюсь. На моем холодильнике висит Хабаровск – пятитысячная купюра. Уже давно. Хабаровчане, не обижайтесь. Когда было интервью, висело 500 рублей с Соловецким монастырем. Последние годы висит Хабаровск.

- А продукты не портит?

- Не портит.

«ХОЧУ НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»

- Готовы ли вы убрать митинги с улиц с помощью силы?

- Из того, что я здесь увидел, я бы воздержался от ответа на вопрос. Надо проанализировать. Решение, все-таки, принимают силовые ведомства.

- С вами советуются?

- Советуются. Вчера встречались со всеми начальниками управлений ФСБ, МВД, прокуратуры, Следственного комитета, Росгвардии. Обсуждали криминогенную обстановку. Есть угрозы общественной безопасности. Будем принимать решения.

- В субботу в Хабаровске планируется очень большая акция.

- Ну, и что? Я призываю всех заняться своими делами. Этими митингами Сергею Ивановичу не поможешь.

- Говорят, даже наоборот.

- Может даже так.

- Какие ваши планы? С чего начнете?

- Я хочу, чтобы бюджет края был народным. Все серьезные решения по инвестициям, по капитальным вложениям, по инфраструктуре обсуждались бы с людьми. С уважаемыми жителями Хабаровского края. Можно проводить опросы в соцсетях. Где, например, построить детсад. Многие чиновники закостенели в своих установках. А надо людей спрашивать.

«УЛЫБАЮТСЯ, НО МОГУТ И НА ФИГ ПОСЛАТЬ»

- Какой урок нужно вынести федеральному центру из хабаровской истории?

- За три месяца самоизоляции, конечно, настроение у людей ухудшилось. Многие потеряли источники дохода. Малый и средний бизнес в Хабаровском крае лежит на боку. Поэтому, конечно, недовольство у людей накапливается.

Нужно голову поднять и возвращаться к нормальной жизни. Работать. Кто потерял работу, от государства будет серьезная поддержка. А мы на своем уровне будем поддерживать малый и средний бизнес.

- Вы недавно сказали – «хабаровчане улыбаются мне, но могут и на фиг послать. Но и я их могу».

- Могу, конечно.

- Угроза?

- Почему угроза? А что, будем держать в себе? Не надо посылать просто. И я не собираюсь тоже… Хотя мой психотип, повторяю, выдерживал и не такие передряги.

«ЕСЛИ ФУРГАЛ ВЫЙДЕТ, НЕ БУДУ С НИМ КОНКУРИРОВАТЬ»

- Вы баллотироваться в губернаторы на выборах будете?

- Я этот вопрос даже не рассматриваю. Президент назначил меня временно исполняющим обязанности до вступления в должность избранного губернатора…

- Но вы, как гражданин, имеет же право.

- Этот вопрос буду решать не я, а жители края. Если ближе к выборам Сергея Ивановича оправдают, он выйдет, будет участвовать в выборах, я с ним не буду конкурировать. Это не по-мужски и не по-товарищески. Если сложится по-другому, то оставим это решение за жителями Хабаровского края.

- И последний вопрос. Представьте, что вы имеете возможность обратиться к митингующим. Что бы вы им сказали?

- Я бы им сказал: дорогие жители Хабаровского края, берегите себя. Вместе мы вернем величие и гордость Хабаровскому краю. Точка.

Новый губернатор Хабаровского края.Стал депутатом в 32 года, предлагал запретить доллары. собирался в космос. Рассказываем, чем знаменит врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев

ЕЩЕ РЕПОРТАЖ АВТОРА

«Прохожим - привет, журналистам - мороженое, девушке - встречу»: Как прошло первое утро нового губернатора в Хабаровске

Михаил Дегтярев отыскал спецкора «Комсомолки» и поблагодарил за колючие репортажи с митингов протеста (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники