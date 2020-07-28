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Михаил Дегтярев: Да, это я пригласил Сергея Шнурова в Хабаровск. Хоть мы и не были знакомы

28 июля 2020, 04:30  •  107 • В России

- Михаил Владимирович, у вас там в Хабаровске сейчас Сергей Шнуров. Вы с ним уже встречались?

- Конечно, я с Сергеем встречался. Он через своих продюсеров запросил интервью - он же сейчас главный редактор одного из телеканалов. Я Сергея Шнурова пригласил в Хабаровск. Он по моему приглашению сюда прилетел. Хоть мы и не были знакомы. Это правда.

Интервью планировалось на вечер. Но из-за сложного графика пришлось его передвинуть на обед.

В обед я интервью дал. (Скоро оно выйдет.) И мы с Сергеем расстались - дальше он пошёл гулять по Хабаровску и снимать фильм.о городе.

- Понял. Долго продолжалось интервью ваше Сергею Шнурову.

- Ну, минут 30, наверное...

- Да? Так мало?

- Может, 40.

- Ну, чего-то такого сенсационного вы ему наговорили или нет?

- Да, в принципе, сказал всю правду. Все, как есть...

И о себе, и об отношениях с моим предшественником, и об отношениях с Владимиром Вольфовичем. Ну, и было несколько личных вопросов. И - идеологических, в том числе.

О хозяйстве, практически, не говорили.

Зачем Сергей Шнуров присоединился к протестующим в Хабаровске

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