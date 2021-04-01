Михаил Чаплыга: «Видимо, будет война» • 36 • Украина

Видимо, будет война. Иначе Зе и его Слугам не избежать трибунала, а тем, кто 30 лет разворовывал и уничтожал страну, легче будет «концы в воду» опустить.



Свяжите воедино три фактора:



1. Обострение на Востоке и маневры живой силой и техникой как в Украине так и по ее периметру.



2. Закон о всеобщей принудительной мобилизации всех... вплоть до 60-ти летних стариков без решения Рады.



3. «Деконцентрация» органов власти.



Начну с конца. Идея о «деконцентрации» власти лишь на первый взгляд выглядит ИДИОТИЗМОМ наркомана. Это не так - это подготовка к сохранению субъектности ключевых органов власти в условиях потери значительной части территории.



Спросите себя... что при Гонтаревой (времена активной колонизации страны транснационалами из США и Британии) строили во Львове? Хранилище. Не Киеве, в во Львове.



Где по условиям соглашения хранятся американские мини вооружения? Там же.



Конечно Слуги знают и понимают БОЛЬШЕ. Они понимают, что грядет и пишут «пора валить»... У них есть с чем и куда... А остальных - на фронт. Новые Круты, но в значительно большем масштабе.



Простите, но со слов министра обороны проистекает, что наша военная мощь по сравнению с РФ это как водяной пистолетик по сравнению с танком.



Но если кто-то начинает размахивать пистолетиком, то не стоит удивляться маневрам танков.



Есть несколько опасных моментов, которые не учли некоторые авантюристы:



1. Что будем защищать? Распроданную за 3 копейки латифундистам и заморским бонзам родную ЗЕМЛЮ?



2. Уничтоженные заводы и украденные Недра?



3. Репрессии штрафов, фискализации, тарифов, цен?



4. Уничтоженную Медицину Супрун и разрушенное Образование Сороса?



5. Кабалу соглашения с МВФ и соглашения с ЕС?



6. Интересы «наших западных партнеров» и великих «кредиторов»?



7. Игроков пирамиды ОВГЗ?



8. Наглядови рады украденных Нафтогаза и Зализныци с Оборонпромом?



9. Судей и Прокуроров, министров и депутатов, которым «пора валить»?



Это неприятные вопросы. Но именно их мне задают в такси, маршрутках, метро... на улицах, когда провожу спонтанные встречи со зрителями. Это не я - это люди спрашивают. Не вините спикера за то, что он говорит вам слова Народа.



Так в чем же риски? Риски в том, что никто не верит, что владельцы мерседесов, элитных домиков, заводов и пароходов, недр и портфелей, банков и прокуратур пойдут на пушечное мясо…



Никто не верит, что власти пекутся о Народе и его благе. И телевизор с видосиками и рисованной социологией не помогает уже.



Государство бросило всех один на один с вызовами, но при этом регулярно щимит ограничениями, штрафами, тарифами, лимитами, фискализацией, цифровизацией, контролем…



Только ЛЕГИТИМНАЯ власть (пользующаяся поддержкой Народа) при условии ПОЗИТИВНОГО баланса «репрессий» и «пряников» Народу МОЖЕТ объявлять мобилизации и войну.



Если баланс негативный, а власть нелегитимна... агрессору не нужно будет даже воевать... Этому учит история, начиная с Египта.



Тогда объявление войны и мобилизации станет катализатором революции и распада.



Закон о референдуме, принятый ранее, гласит о том, что можно менять границы государства не нарушая его тер.целостность... Зачем они это голосовали? А ведь многие депутаты выступали против и критиковали.



Видимо будет война. И видимо летом. Все идет к сингулярности... и экономика и легитимность и ограниченность власти. Они во власти все понимают... и «пора валить»... Свалят... А нам что делать? Допускать до этого?



А знаете, почему они спешат с «нулевой декларацией»? Тогда можно будет быстро успеть «отмыть» через 5% кеш, легально открыть счет в западном банке и легально перегнать бабло.



Они готовятся покинуть Титаник и ввергнуть нас в хаос.



Порошенко все понимал и поэтому НЕ рискнул страной ради своей попы... А Зе видимо уже готов. Ему нечего терять - он уже наподписывал на пожизненное, а его «Слуги» на 15 лет с конфискацией... и НИ ОДНА страна мира не будет их защищать - они сожгли мосты.



Вопрос лишь в том, сожгли для всех или только для себя.

Видимо, будет война. Иначе Зе и его Слугам не избежать трибунала, а тем, кто 30 лет разворовывал и уничтожал страну, легче будет «концы в воду» опустить.Свяжите воедино три фактора:1. Обострение на Востоке и маневры живой силой и техникой как в Украине так и по ее периметру.2. Закон о всеобщей принудительной мобилизации всех... вплоть до 60-ти летних стариков без решения Рады.3. «Деконцентрация» органов власти.Начну с конца. Идея о «деконцентрации» власти лишь на первый взгляд выглядит ИДИОТИЗМОМ наркомана. Это не так - это подготовка к сохранению субъектности ключевых органов власти в условиях потери значительной части территории.Спросите себя... что при Гонтаревой (времена активной колонизации страны транснационалами из США и Британии) строили во Львове? Хранилище. Не Киеве, в во Львове.Где по условиям соглашения хранятся американские мини вооружения? Там же.Конечно Слуги знают и понимают БОЛЬШЕ. Они понимают, что грядет и пишут «пора валить»... У них есть с чем и куда... А остальных - на фронт. Новые Круты, но в значительно большем масштабе.Простите, но со слов министра обороны проистекает, что наша военная мощь по сравнению с РФ это как водяной пистолетик по сравнению с танком.Но если кто-то начинает размахивать пистолетиком, то не стоит удивляться маневрам танков.Есть несколько опасных моментов, которые не учли некоторые авантюристы:1. Что будем защищать? Распроданную за 3 копейки латифундистам и заморским бонзам родную ЗЕМЛЮ?2. Уничтоженные заводы и украденные Недра?3. Репрессии штрафов, фискализации, тарифов, цен?4. Уничтоженную Медицину Супрун и разрушенное Образование Сороса?5. Кабалу соглашения с МВФ и соглашения с ЕС?6. Интересы «наших западных партнеров» и великих «кредиторов»?7. Игроков пирамиды ОВГЗ?8. Наглядови рады украденных Нафтогаза и Зализныци с Оборонпромом?9. Судей и Прокуроров, министров и депутатов, которым «пора валить»?Это неприятные вопросы. Но именно их мне задают в такси, маршрутках, метро... на улицах, когда провожу спонтанные встречи со зрителями. Это не я - это люди спрашивают. Не вините спикера за то, что он говорит вам слова Народа.Так в чем же риски? Риски в том, что никто не верит, что владельцы мерседесов, элитных домиков, заводов и пароходов, недр и портфелей, банков и прокуратур пойдут на пушечное мясо…Никто не верит, что власти пекутся о Народе и его благе. И телевизор с видосиками и рисованной социологией не помогает уже.Государство бросило всех один на один с вызовами, но при этом регулярно щимит ограничениями, штрафами, тарифами, лимитами, фискализацией, цифровизацией, контролем…Только ЛЕГИТИМНАЯ власть (пользующаяся поддержкой Народа) при условии ПОЗИТИВНОГО баланса «репрессий» и «пряников» Народу МОЖЕТ объявлять мобилизации и войну.Если баланс негативный, а власть нелегитимна... агрессору не нужно будет даже воевать... Этому учит история, начиная с Египта.Тогда объявление войны и мобилизации станет катализатором революции и распада.Закон о референдуме, принятый ранее, гласит о том, что можно менять границы государства не нарушая его тер.целостность... Зачем они это голосовали? А ведь многие депутаты выступали против и критиковали.Видимо будет война. И видимо летом. Все идет к сингулярности... и экономика и легитимность и ограниченность власти. Они во власти все понимают... и «пора валить»... Свалят... А нам что делать? Допускать до этого?А знаете, почему они спешат с «нулевой декларацией»? Тогда можно будет быстро успеть «отмыть» через 5% кеш, легально открыть счет в западном банке и легально перегнать бабло.Они готовятся покинуть Титаник и ввергнуть нас в хаос.Порошенко все понимал и поэтому НЕ рискнул страной ради своей попы... А Зе видимо уже готов. Ему нечего терять - он уже наподписывал на пожизненное, а его «Слуги» на 15 лет с конфискацией... и НИ ОДНА страна мира не будет их защищать - они сожгли мосты.Вопрос лишь в том, сожгли для всех или только для себя. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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