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Михаил Чаплыга: «Видимо, будет война»
01 апреля 2021, 20:40 • 36 • Украина
Видимо, будет война. Иначе Зе и его Слугам не избежать трибунала, а тем, кто 30 лет разворовывал и уничтожал страну, легче будет «концы в воду» опустить.
Свяжите воедино три фактора:
1. Обострение на Востоке и маневры живой силой и техникой как в Украине так и по ее периметру.
2. Закон о всеобщей принудительной мобилизации всех... вплоть до 60-ти летних стариков без решения Рады.
3. «Деконцентрация» органов власти.
Начну с конца. Идея о «деконцентрации» власти лишь на первый взгляд выглядит ИДИОТИЗМОМ наркомана. Это не так - это подготовка к сохранению субъектности ключевых органов власти в условиях потери значительной части территории.
Спросите себя... что при Гонтаревой (времена активной колонизации страны транснационалами из США и Британии) строили во Львове? Хранилище. Не Киеве, в во Львове.
Где по условиям соглашения хранятся американские мини вооружения? Там же.
Конечно Слуги знают и понимают БОЛЬШЕ. Они понимают, что грядет и пишут «пора валить»... У них есть с чем и куда... А остальных - на фронт. Новые Круты, но в значительно большем масштабе.
Простите, но со слов министра обороны проистекает, что наша военная мощь по сравнению с РФ это как водяной пистолетик по сравнению с танком.
Но если кто-то начинает размахивать пистолетиком, то не стоит удивляться маневрам танков.
Есть несколько опасных моментов, которые не учли некоторые авантюристы:
1. Что будем защищать? Распроданную за 3 копейки латифундистам и заморским бонзам родную ЗЕМЛЮ?
2. Уничтоженные заводы и украденные Недра?
3. Репрессии штрафов, фискализации, тарифов, цен?
4. Уничтоженную Медицину Супрун и разрушенное Образование Сороса?
5. Кабалу соглашения с МВФ и соглашения с ЕС?
6. Интересы «наших западных партнеров» и великих «кредиторов»?
7. Игроков пирамиды ОВГЗ?
8. Наглядови рады украденных Нафтогаза и Зализныци с Оборонпромом?
9. Судей и Прокуроров, министров и депутатов, которым «пора валить»?
Это неприятные вопросы. Но именно их мне задают в такси, маршрутках, метро... на улицах, когда провожу спонтанные встречи со зрителями. Это не я - это люди спрашивают. Не вините спикера за то, что он говорит вам слова Народа.
Так в чем же риски? Риски в том, что никто не верит, что владельцы мерседесов, элитных домиков, заводов и пароходов, недр и портфелей, банков и прокуратур пойдут на пушечное мясо…
Никто не верит, что власти пекутся о Народе и его благе. И телевизор с видосиками и рисованной социологией не помогает уже.
Государство бросило всех один на один с вызовами, но при этом регулярно щимит ограничениями, штрафами, тарифами, лимитами, фискализацией, цифровизацией, контролем…
Только ЛЕГИТИМНАЯ власть (пользующаяся поддержкой Народа) при условии ПОЗИТИВНОГО баланса «репрессий» и «пряников» Народу МОЖЕТ объявлять мобилизации и войну.
Если баланс негативный, а власть нелегитимна... агрессору не нужно будет даже воевать... Этому учит история, начиная с Египта.
Тогда объявление войны и мобилизации станет катализатором революции и распада.
Закон о референдуме, принятый ранее, гласит о том, что можно менять границы государства не нарушая его тер.целостность... Зачем они это голосовали? А ведь многие депутаты выступали против и критиковали.
Видимо будет война. И видимо летом. Все идет к сингулярности... и экономика и легитимность и ограниченность власти. Они во власти все понимают... и «пора валить»... Свалят... А нам что делать? Допускать до этого?
А знаете, почему они спешат с «нулевой декларацией»? Тогда можно будет быстро успеть «отмыть» через 5% кеш, легально открыть счет в западном банке и легально перегнать бабло.
Они готовятся покинуть Титаник и ввергнуть нас в хаос.
Порошенко все понимал и поэтому НЕ рискнул страной ради своей попы... А Зе видимо уже готов. Ему нечего терять - он уже наподписывал на пожизненное, а его «Слуги» на 15 лет с конфискацией... и НИ ОДНА страна мира не будет их защищать - они сожгли мосты.
Вопрос лишь в том, сожгли для всех или только для себя.
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