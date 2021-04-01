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Михаил Чаплыга: «Видимо, будет война»

01 апреля 2021, 20:40  •  36 • Украина

Видимо, будет война. Иначе Зе и его Слугам не избежать трибунала, а тем, кто 30 лет разворовывал и уничтожал страну, легче будет «концы в воду» опустить.

Свяжите воедино три фактора:

1. Обострение на Востоке и маневры живой силой и техникой как в Украине так и по ее периметру.

2. Закон о всеобщей принудительной мобилизации всех... вплоть до 60-ти летних стариков без решения Рады.

3. «Деконцентрация» органов власти.

Начну с конца. Идея о «деконцентрации» власти лишь на первый взгляд выглядит ИДИОТИЗМОМ наркомана. Это не так - это подготовка к сохранению субъектности ключевых органов власти в условиях потери значительной части территории.


Спросите себя... что при Гонтаревой (времена активной колонизации страны транснационалами из США и Британии) строили во Львове? Хранилище. Не Киеве, в во Львове.

Где по условиям соглашения хранятся американские мини вооружения? Там же.

Конечно Слуги знают и понимают БОЛЬШЕ. Они понимают, что грядет и пишут «пора валить»... У них есть с чем и куда... А остальных - на фронт. Новые Круты, но в значительно большем масштабе.

Простите, но со слов министра обороны проистекает, что наша военная мощь по сравнению с РФ это как водяной пистолетик по сравнению с танком.

Но если кто-то начинает размахивать пистолетиком, то не стоит удивляться маневрам танков.

Есть несколько опасных моментов, которые не учли некоторые авантюристы:

1. Что будем защищать? Распроданную за 3 копейки латифундистам и заморским бонзам родную ЗЕМЛЮ?

2. Уничтоженные заводы и украденные Недра?

3. Репрессии штрафов, фискализации, тарифов, цен?

4. Уничтоженную Медицину Супрун и разрушенное Образование Сороса?

5. Кабалу соглашения с МВФ и соглашения с ЕС?


6. Интересы «наших западных партнеров» и великих «кредиторов»?

7. Игроков пирамиды ОВГЗ?

8. Наглядови рады украденных Нафтогаза и Зализныци с Оборонпромом?

9. Судей и Прокуроров, министров и депутатов, которым «пора валить»?

Это неприятные вопросы. Но именно их мне задают в такси, маршрутках, метро... на улицах, когда провожу спонтанные встречи со зрителями. Это не я - это люди спрашивают. Не вините спикера за то, что он говорит вам слова Народа.

Так в чем же риски? Риски в том, что никто не верит, что владельцы мерседесов, элитных домиков, заводов и пароходов, недр и портфелей, банков и прокуратур пойдут на пушечное мясо…

Никто не верит, что власти пекутся о Народе и его благе. И телевизор с видосиками и рисованной социологией не помогает уже.

Государство бросило всех один на один с вызовами, но при этом регулярно щимит ограничениями, штрафами, тарифами, лимитами, фискализацией, цифровизацией, контролем…

Только ЛЕГИТИМНАЯ власть (пользующаяся поддержкой Народа) при условии ПОЗИТИВНОГО баланса «репрессий» и «пряников» Народу МОЖЕТ объявлять мобилизации и войну.

Если баланс негативный, а власть нелегитимна... агрессору не нужно будет даже воевать... Этому учит история, начиная с Египта.

Тогда объявление войны и мобилизации станет катализатором революции и распада.

Закон о референдуме, принятый ранее, гласит о том, что можно менять границы государства не нарушая его тер.целостность... Зачем они это голосовали? А ведь многие депутаты выступали против и критиковали.

Видимо будет война. И видимо летом. Все идет к сингулярности... и экономика и легитимность и ограниченность власти. Они во власти все понимают... и «пора валить»... Свалят... А нам что делать? Допускать до этого?

А знаете, почему они спешат с «нулевой декларацией»? Тогда можно будет быстро успеть «отмыть» через 5% кеш, легально открыть счет в западном банке и легально перегнать бабло.

Они готовятся покинуть Титаник и ввергнуть нас в хаос.

Порошенко все понимал и поэтому НЕ рискнул страной ради своей попы... А Зе видимо уже готов. Ему нечего терять - он уже наподписывал на пожизненное, а его «Слуги» на 15 лет с конфискацией... и НИ ОДНА страна мира не будет их защищать - они сожгли мосты.

Вопрос лишь в том, сожгли для всех или только для себя.

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