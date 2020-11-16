Михаил Чаплыга: Единственное, что спасёт украинцев от ковида — российская вакцина • 12 • Украина

Наблюдаю за тем, что происходит в медицине, оцениваю действия властей и анализирую реакцию граждан и региональных элит... Скажу так: если нас и спасёт что-то, то только вакцинация. Может она не 100%-я панацея, но уж точно лучше, чем глупости выходного дня.



Деньги вирусного фонда разграблены, вводить тотальный локдаун нет никакой возможности, система медицины, уничтоженная Супрун, добита новой «зелёной властью» окончательно. Надежды особой нет.



Теперь единственное, что реально может нам помочь — только вакцина. И чем скорее — тем лучше. Но эта тема стала предметом огромного политического торга, давления и шантажа.



Какую вакцину покупать, у нас сегодня решают не медики и экономисты на основе здравой оценки возможностей, а посольство США, «соросята» и прочие «говорящие головы». Разве это нормально?



Глобалисты и владельцы нашей колонии настаивают на том, чтобы медзакупки шли за счёт нашей бедной страны через руки транснационалов и компрадоров. Им плевать на здоровье и систему медицины — мы для них страна-«батарейка», чья задача — кормить заморские метрополии.



Сравните, как рационально и прагматично подходят к вопросу вакцины страны, которые являются субъектами мировой политики. Пока дельцы из Пфайзера играют в биржевые котировки на американской вакцине, которая технически не может быть доступна нам (в силу требований к транспортировке и хранению), Турция, Израиль, Эмираты и многие другие занимают длинную очередь за российским продуктом.



И только нам навязывают идеологические глупости вместо рационального подхода. Под видом «патриотизма» «соросята» и «супрунята» уже лишили нас сыворотки от банального столбняка. Её просто нет на Украине, поэтому все мы рискуем умереть, банально наступив на гвоздь на дороге.



Сыворотка российская, а мы «патриотично» заменили все закупки в РФ на закупки через «соросят» в Индии и США... но поставок всё равно нет... равно как и наших денег. А если и есть, то завозят просроченные препараты.



Точно такую же игру иностранная агентура затеяла и с вакциной от ковида. Мол, не купим у русских — а будем ждать у моря погоды. Или заплатим в 100 раз больше за «реверсную» русскую вакцину...



А мы, между прочим, в более выгодной позиции, чем Эмираты, Турция и другие, что уже заняли очередь и сделали бронь на российскую вакцину.



Потому что Медведчук уже договорился с Путиным относительно нашей льготной очереди за вакциной производства РФ.



Более того, Медведчук договорился о том, что РФ УЖЕ готова её поставить на Украину! А Запад не даст ни одной ампулы никому, пока полностью не провакцинирует своих. Там всё весьма прагматично.



Моя позиция проста: сейчас нужно пользоваться любой возможностью и помощью. Если есть опция от Медведчука — нужно ею воспользоваться.



Рационально и прагматично. На кону жизни миллионов. И (спасибо нашей необразованной власти), но иных вариантов больше нет.

Наблюдаю за тем, что происходит в медицине, оцениваю действия властей и анализирую реакцию граждан и региональных элит... Скажу так: если нас и спасёт что-то, то только вакцинация. Может она не 100%-я панацея, но уж точно лучше, чем глупости выходного дня.Деньги вирусного фонда разграблены, вводить тотальный локдаун нет никакой возможности, система медицины, уничтоженная Супрун, добита новой «зелёной властью» окончательно. Надежды особой нет.Теперь единственное, что реально может нам помочь — только вакцина. И чем скорее — тем лучше. Но эта тема стала предметом огромного политического торга, давления и шантажа.Какую вакцину покупать, у нас сегодня решают не медики и экономисты на основе здравой оценки возможностей, а посольство США, «соросята» и прочие «говорящие головы». Разве это нормально?Глобалисты и владельцы нашей колонии настаивают на том, чтобы медзакупки шли за счёт нашей бедной страны через руки транснационалов и компрадоров. Им плевать на здоровье и систему медицины — мы для них страна-«батарейка», чья задача — кормить заморские метрополии.Сравните, как рационально и прагматично подходят к вопросу вакцины страны, которые являются субъектами мировой политики. Пока дельцы из Пфайзера играют в биржевые котировки на американской вакцине, которая технически не может быть доступна нам (в силу требований к транспортировке и хранению), Турция, Израиль, Эмираты и многие другие занимают длинную очередь за российским продуктом.И только нам навязывают идеологические глупости вместо рационального подхода. Под видом «патриотизма» «соросята» и «супрунята» уже лишили нас сыворотки от банального столбняка. Её просто нет на Украине, поэтому все мы рискуем умереть, банально наступив на гвоздь на дороге.Сыворотка российская, а мы «патриотично» заменили все закупки в РФ на закупки через «соросят» в Индии и США... но поставок всё равно нет... равно как и наших денег. А если и есть, то завозят просроченные препараты.Точно такую же игру иностранная агентура затеяла и с вакциной от ковида. Мол, не купим у русских — а будем ждать у моря погоды. Или заплатим в 100 раз больше за «реверсную» русскую вакцину...А мы, между прочим, в более выгодной позиции, чем Эмираты, Турция и другие, что уже заняли очередь и сделали бронь на российскую вакцину.Потому что Медведчук уже договорился с Путиным относительно нашей льготной очереди за вакциной производства РФ.Более того, Медведчук договорился о том, что РФ УЖЕ готова её поставить на Украину! А Запад не даст ни одной ампулы никому, пока полностью не провакцинирует своих. Там всё весьма прагматично.Моя позиция проста: сейчас нужно пользоваться любой возможностью и помощью. Если есть опция от Медведчука — нужно ею воспользоваться.Рационально и прагматично. На кону жизни миллионов. И (спасибо нашей необразованной власти), но иных вариантов больше нет. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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