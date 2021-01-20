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Михаил Бабич уходит из Минэка

20 января 2021, 01:30  •  77 • Политика
Первый замминистра экономического развития Михаил Бабич в ближайшие дни покинет свой пост. Об этом «Известиям» рассказали источники в правительстве и собеседник, близкий к Администрации президента (АП). Они отметили, что Бабич не станет полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), о чем ранее писали СМИ.
— Информация об этому будет обнародована в ближайшие 2-3 недели. Новое назначение никак не связано с полпредством в СКФО. Судя по всему, исходя из опыта и управленческого стиля, переход Бабича произойдет по линии силовых ведомств с целью решения срочных тактических задач, — отметил источник, близкий к АП.
Эту информацию подтвердил собеседник в правительстве, отметив, что решение о том, куда именно назначат Бабича, будет объявлено в ближайшее время.
18 января «Ведомости» со ссылкой̆ на источники сообщили о возможном переходе Михаила Бабича на новую должность. Назывался пост полпреда президента в СКФО. Как напомнил источник в правительстве, нынешний̆ полпред в округе Юрий Чайка уже 21 мая достигнет 70-летия, то есть предельного возраста для занятия госдолжностей. Однако, по его словам, информация о переходе Бабича на должность полпреда скорее «держит в тени основных кандидатов на должности в СКФО».
Михаил Бабич был назначен президентом на должность первого заместителя министра экономического развития в 2019 году. На этом посту он отвечает за развитие интеграционных процессов в СНГ и ЕАЭС. Под его кураторством Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС (Бабич руководил рабочей̆ группой̆ по координации действий̆ со стороны РФ). Также его департамент в январе участвовал в подготовке проекта совместного заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна о разблокировке всех экономических и транспортных связей̆ с Нагорным Карабахом.

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