Миграция ради семьи: Эстонцы все чаще привозят себе "русских жен"

Все чаще мужчины, живущие в Эстонии, оформляют документы на "русских жен". Как сообщает Delfi, разница между желающими переехать в Эстонию и выезжающими из Эстонии в рамках семейной миграции отличается в разы.

Чаще всего, пишут СМИ, женщины рвутся воссоединиться со второй половинкой на территории прибалтийской республики. За последние годы этот тренд лишь набирает обороты.

Если три года назад число желающих переехать к супругу в Эстонию женщин было в два раза больше, чем мужчин - к своей жене, то сейчас этот показатель выше в три раза.

На данный момент выдано свыше 9300 видов на жительство, которые предназначены для семейной миграции.

Самые популярные страны, откуда совершается семейная миграция, - Россия, Украина и Белоруссия.