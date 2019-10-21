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Миграция ради семьи: Эстонцы все чаще привозят себе "русских жен"
21 октября 2019, 16:39 • 13 • В мире
Желающих переехать к супругу в Эстонию в два раза больше, чем мужчин - к своей жене. На данный момент выдано свыше 9300 видов на жительство, которые предназначены для семейной миграции, сообщают местные СМИ.
Все чаще мужчины, живущие в Эстонии, оформляют документы на "русских жен". Как сообщает Delfi, разница между желающими переехать в Эстонию и выезжающими из Эстонии в рамках семейной миграции отличается в разы.
Чаще всего, пишут СМИ, женщины рвутся воссоединиться со второй половинкой на территории прибалтийской республики. За последние годы этот тренд лишь набирает обороты.
Если три года назад число желающих переехать к супругу в Эстонию женщин было в два раза больше, чем мужчин - к своей жене, то сейчас этот показатель выше в три раза.
На данный момент выдано свыше 9300 видов на жительство, которые предназначены для семейной миграции.
Самые популярные страны, откуда совершается семейная миграция, - Россия, Украина и Белоруссия.
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