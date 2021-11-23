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Миграционный кризис в Европе может перерасти в региональный конфликт - Сатановский

23 ноября 2021, 17:45  •  182 • Политика
Миграционный кризис, разразившийся в Европе, вполне может перерасти в региональный конфликт. Такое мнение озвучил политолог Евгений Сатановский, комментируя ситуацию на польской границе.
Он отметил, что обстановка возле Польши остаётся напряжённой, а польские пограничники применяют всё более радикальные средства для борьбы с беженцами. Недавно стало известно, что Великобритания отправила им на помощь своих военных.
Ситуация с мигрантами может перерасти в локальный конфликт, может произойти всё что угодно,
- пояснил Сатановский порталу "Народные новости".
По словам эксперта, отношения Польши с Германией, Францией и Евросоюзом не такие хорошие, как с Великобританией, Швецией и США, чем Варшава и пользуется.
Напомним, что мигранты из Ирака, Афганистана и других арабских стран направляются в Польшу, чтобы осесть там или двинуться дальше в Западную Европу. Поляки закрыли границу, установили заграждения из колючей проволоки и созвали войска. Они отгоняют просителей убежища выстрелами и водомётами. Польша обвиняет Белоруссию в том, что та якобы намеренно нагнала мигрантов к границам. А Литва винит во всём Россию. В Минске и Москве утверждают, что речь идёт о стихийной миграции, у которой нет организаторов.
В ЕС решили отказаться от гуманизма и стремления защищать права человека. Европейцы заявили, что не пустят мигрантов, из-за чего огромное число беженцев застряли на границе.

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